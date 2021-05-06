صعوبة ضبط لوائح المتضررين تؤجل تعويض العاملين في المقاهي والمطاعم

كشف مصدر حكومي لهسبريس أن سبب تأخر دعم الأجراء المشتغلين في الحانات والمطاعم والمقاهي يعود بالأساس إلى صعوبة ضبط لوائح المتضررين، كاشفا أن العدد المصرح به في صندوق الضمان الاجتماعي لا يتجاوز 20 في المائة من إجمال المعنيين.
وفي وقت يصل عدد المصرح بهم إلى حوالي 70 ألف أجير، وهي المعطيات التي تتوفر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن المهنيين قدروا عدد المقاهي والمطاعم التي تضررت من قرار الإغلاق الليلي خلال شهر رمضان، بما فيها محال الوجبات الخفيفة والمحلبات، بحوالي 250 ألفا، مع أكثر من مليوني عامل وعاملة.
ورغم أن التعليمات التي وجهت إلى الوزراء المعنيين بالقطاعات المتضررة تحث على دعم هذه الفئات التي ستتوقف أنشطتها بشكل كلي خلال رمضان بسبب قرار الحكومة القاضي بالإغلاق الليلي، إلا أنها مازالت تنتظر تنزيل القرار الحكومي للاستفادة من 2000 درهم ومن التعويضات عن التغطية الصحية والعائلية.
ويأتي هذا في وقت سبق أن اعترف حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بصعوبة صرف تعويضات لشغيلة المقاهي والمطاعم، إذ قال إن “الأمر ليس بالسهل كما يعتقد البعض، بالنظر إلى أن 80 بالمائة من القطاع غير مهيكل”.
وأوضح الوزير العلمي أن الوزارة الوصية على القطاع تجري دراسة لضبط العاملين في القطاع، وقال إنه طلب كمسؤول وزاري صرف تعويضات لشغيلة المقاهي والمطاعم، لكن الدراسة التي يجري الاشتغال عليها “صعبة”، إذ يجب ضبط لائحة المستفيدين والتحقق إن كانت حقيقية أو تتضمن أسماء لا تشتغل في القطاع.
واعتبر المسؤول الحكومي أنه يصعب إحصاء العاملين في قطاع أغلبه غير مهيكل، متسائلاً: “هل ستكون لائحة المتضررين التي يقدمها صاحب المقهى صحيحة أم قد يوجد ضمنها أحد أقاربه؟”، مشددا على أن “قطاعا من حجم المقاهي والمطاعم في المغرب لا يجب أن يستمر في العمل غير المهيكل”، ومشيرا إلى أن “هذا الوضع يخلق مشاكل على مستوى التغطية الصحية وصحة العمال وحقوق أخرى”.
مجرد بحث عن الاعذار الواهية لكسب المزيد من الوقت.الراكب خايف والسايݣ تالف.وسفينتنا تحت الماء عوامة
راه عام وشهرين وحنا عاطلين بأمر من السلطات بدون تعويض والسبب أننا ممديكلاريينش راه مصيبة الكحلة وخلاص مع هاد الدولة
من سهل إحصاء في هذا قطاع غير مهيكل من صعب إحصائيهم لا يوجد مقدم حومة او قايد او باشا او شيخ هذه تفاه الله لذي يزرق قبل يقرر إغلاق يجب أن يحصي شغلين في قطاع اللهم هذا منكر
السلام عليكم ورحمة الله
بكل صراحة هاده من الخرجات والتصريحات الغير محسوبة العواقب الوخيمة لرئيس الجمعية الوطنية لارباب المقاهي بالمغرب والتي حرمت شغيلة المقاهي و المطاعم من الاستفادة من الدعم حسبي الله ونعم الوكيل
الحل بسيط : إلزام صاحب المقهى بالتصريح بلائحة المستخدمين (المصرح بهم لنيل الدعم) لدى صندوق الضمان الاجتماعي أيضا بعد الاستفادة من الدعم مباشرة….أو تسجيلهم تلقائيا من طرف الإدارة.
واش مزال ما تعوضو. مساكن. اشنو كياكلو.
او منين صامو بقاو هاكداك
فعلا من الصعب تحديد عدد العاملين في المقاهي لان اكثر من 90في المائة غير مصرحين بهم الا القليل من المقاهي.هذا ما يجب دراسته.
الأن وجدت الحكومة الفاشلة سبب مقنع لهذه الفئة المتضررة ولربط لسانها بهذه التفهات لك الله يا فقير …
للأسف هذه فقط حجج لعدم التعويض و الهروب من المسؤولية و قد اعتمد الوزير على تصريحات رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب و الذي له خطاب رادكالي ذو اسقاطات سياسية من أجل الركوب على مشاكل القطاع من أجل خوض غمار الانتخابات للأسف تصريحات الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب ستحمل الويلات لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب و تحرض عليهم و ستجلب لهم فقط المشاكل سنة و نصف من التصريحات و الصور و النتيجة 0 بالنسبة للمهنيين، قبل رمضان ألغت الجمعية الإضراب بحجة الحوار و النتيجة الاغلاق بدون تعويض و بعد رمضان ستكون المراقبة و التفتيش و الزجر ……دعيناهم لله…….كل واحد باغي يدخل الانتخابات و يدير الشهرة على مآسي أرباب المقاهي والمطاعم……..انكشفت اللعبة و على بعد بعد شهرين سنرى من له الغيرة على القطاع و من كان يقوم بكل هاته البهرجة من أجل المصالح الشخصية و الانتخابات
اللي مافيه صعوبة هو قطع الأرزاق سبحان الله
اذا كان اصحاب المقاعي والمطاعم لم يصرحوا بعمالهم فلا يجب على الدولة ان تستغل ذالك لصالحها وتتذرع بانهم غير مصرح بهم في الضمان الاجتماعي، هناك عدة طرق لمعرفة العاملين بالمقاعي والمطاعم دون اللجوء الى cnss, اعط لكل ذي حق حقه ايها الوزير فانت لا تعطي لاحد شيئا من جيبك.
ماهو ذور المقذم هههههه هذ ليس مبرر كان على الحكومة تخرج بتصرح تقول ان اصحاب المقاهي معنذنا مانعطيوكم وتهني راسها اصلن حكومة العذالة والتنمية توقعنا منها كثر من هاكا إتخاذ القرارات بيذون ذراسات الحمذ الله خرجات سالكة معاهم مبقاش قذ ليفات هذ هو جزاء من صوت لهذ الحزب على كل حال عرفنا اننا غاذي نعانيو نهار فازة العذالة والتنمية والعناء الاكبر هو تعين رائيس حكومة من نفس الحزب
من المعضلات التي يعاني منها المجتمع المغربي نجد الكذب ،كل يجري لأجل إدماج نفسه في الاستحقاق بالكذب ،لو كان الصدق في أقوالنا وعرفنا مالنا وماليس لنا لكان ذلك أقوى لنا وأنفع ،رأيت عددا من الناس في السابق يريدون أن يستفيدوا من الدعم المخصص للمتضررين بدون وجه حق ،ولذلك على اصحاب المقاهي أن يتقوا الله فمن يستحق يسجلونه ومن لايستق لايستفيد وهذا هو الكسب الحلال،حتى لانكون مجتمعا منافقا ياكل السحت ويصلي.
مكايش اللي خرج على أرباب المقاهي والمطاعم قد الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب و تصرفات و التصريحات اللامسؤولة للرئيس ديالها اللي هو مصدر هذه الارقام اللي قدم الوزير و النتيجة هي عدم تعويض العمال و بعد رمضان سيصبح أرباب المقاهي والمطاعم عرضة لتعسفات مفتشي الشغل و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي……و كأن المقاهي والمطاعم هي الوحيدة التي تخالف القوانين و لاتصرح بالعمال …….حسبنا الله ونعم الوكيل…….. اللي بقا للقطاع كملاتو هذه الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب……….. ياك هي اللي قالت أنها كتحاور الوزارات إذن هي مصدر هذه المعلومات اللي صرح بها الوزير ……….جمعية تحرض فقط على أرباب المقاهي والمطاعم و لا تدافع عليهم للأسف
والله الضحك على الذقون رمضان سلا والناس عانات الويلات من مصاريف رمضان وهما باقي كينبحوا على الخاوي
كثير من التعاليق لا يفهمون دينهم كثير منهم يقولون لك الله يا وطني أو لك الله ايها الفقير ، هاذا جهل بالدين و كلام الفاشلين. حنا متافقين و مؤمنين ان الله هو الحكم العدل و لكن الله قالك كذالك يجب ان تنتفض و تناضل من اجل حقوقك. المغربي مسكين عوض ان يكون راجل و يطالب بحقوقه المشروعه آما ينتحر او يدخل بيته و يبكي. إنه نضال الفاشلين. و الله العضيم الحقوق تأخذ و لا تعطى. اوا بقاو تبكيو و تقولوا لك الله يا وطني ، وها وجهي الا خديتي شي حاجا.
واش جالسين اتديروا افهاذ لبلاد دفعوا للنجليز راها كتقلب اعلى السرباية والناس انتاع الفندقة امنين حلوا لبلاد دابا ما القاوش الخدامة اللي ايخدموا ليهم واللي كذب ايدير الاورونيوز وايشوف.قاليك اللي اتفنك اعلى البن كيشتاقو.
والس الحراق اخرجتى علينا وعلى اولادنا في هاد رمضان الكريم بتصريحات كادبة وغير مسؤولة والوزير اعتمد عليها وكلنا فيك الله
ما علينا أن نقول هو الله يأخذ الحق في هاذ العميل الخائن الذي يقول وينصب نفسه على أنه رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب الذي نكس الطبقة الشغيلة لهذا القطاع بتصريحه الذي بنى عليه وزير التجارة خطابه الأخير لتنصل من تقديم الدعم المشروع لشغيلة القطاع لهذا من هذا المنبر أدعوا عمال المقاهي والمطاعم لرفع دعوى قضائية ضد هذا العميل المسمى الحراق كما أدعوا كل رب مقهى أو مطعم مسوي وضعية عماله ان يتدخل ضد هذا الرئيس وضد ما يصرح به مما ينكس هذا القطاع