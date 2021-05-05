صفقة تبادلية تقرب زياش من نادي إشبيلية الإسباني

تواصل إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم تحركاتها بخصوص الصفقة التبادلية التي تطبخ على نار هادئة في “الكواليس” بينها وبين مسؤولي إشبيلية الإسباني، وذلك لمبادلة الدولي المغربي حكيم زياش، صانع لعب “البلوز”، بالفرنسي جول كوندي، مدافع الفريق “الأندلسي”، خلال “الميركاتو” الصيفي المقبل.

وأكدت تقارير إعلامية إسبانية وأخرى إنجليزية أن إدارة إشبيلية جاهزة لحسم الصفقة، كما أن الفريق “اللندني” مستعجل ومتحمس للموافقة حتى يقطع الطريق عن مانشستر يونايتد الساعي بدوره للحصول على خدمات كوندي.

وأشارت التقارير ذاتها إلى أن إشبيلية موافق بدوره على هذا التبادل، وأنه مستعد لخفض قيمة اللاعب المالية بنسبة 50%، خصوصا أنه كان يضع زياش تحت مراقبته منذ أن كان لاعبا متألقا في صفوف أجاكس الهولندي عندما قاده إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا سنة 2019.

وحسب المصادر نفسها، فإن الفريق “الأندلسي” حدد القيمة المالية التي سيتنازل مقابلها عن لاعبه كوندي في 62 مليون يورو، لكنه على استعداد لمبادلته مع زياش والحصول على مبلغ 31 مليون يورو فقط.

كما رجحت مصادر إنجليزية ألّا يرفض “الأسد الأطلسي” العرض بالنظر إلى المشاكل التي عاشها مع الألماني توماس توخيل، الذي لا يُوظفه بالطريقة الصحيحة ولا يعتمد عليه ضمن التشكيل الرسمي في العديد من المناسبات.