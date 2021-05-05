صفقة تبادلية تقرب زياش من نادي إشبيلية الإسباني

صفقة تبادلية تقرب زياش من نادي إشبيلية الإسباني
صورة: أ.ف.ب
الأربعاء 5 ماي 2021 - 02:24

تواصل إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم تحركاتها بخصوص الصفقة التبادلية التي تطبخ على نار هادئة في “الكواليس” بينها وبين مسؤولي إشبيلية الإسباني، وذلك لمبادلة الدولي المغربي حكيم زياش، صانع لعب “البلوز”، بالفرنسي جول كوندي، مدافع الفريق “الأندلسي”، خلال “الميركاتو” الصيفي المقبل.

وأكدت تقارير إعلامية إسبانية وأخرى إنجليزية أن إدارة إشبيلية جاهزة لحسم الصفقة، كما أن الفريق “اللندني” مستعجل ومتحمس للموافقة حتى يقطع الطريق عن مانشستر يونايتد الساعي بدوره للحصول على خدمات كوندي.

وأشارت التقارير ذاتها إلى أن إشبيلية موافق بدوره على هذا التبادل، وأنه مستعد لخفض قيمة اللاعب المالية بنسبة 50%، خصوصا أنه كان يضع زياش تحت مراقبته منذ أن كان لاعبا متألقا في صفوف أجاكس الهولندي عندما قاده إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا سنة 2019.

وحسب المصادر نفسها، فإن الفريق “الأندلسي” حدد القيمة المالية التي سيتنازل مقابلها عن لاعبه كوندي في 62 مليون يورو، لكنه على استعداد لمبادلته مع زياش والحصول على مبلغ 31 مليون يورو فقط.

كما رجحت مصادر إنجليزية ألّا يرفض “الأسد الأطلسي” العرض بالنظر إلى المشاكل التي عاشها مع الألماني توماس توخيل، الذي لا يُوظفه بالطريقة الصحيحة ولا يعتمد عليه ضمن التشكيل الرسمي في العديد من المناسبات.

إشبيلية الإسباني حكيم زياش مانشستر يونايتد نادي تشيلسي الإنجليزي

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‫تعليقات الزوار

3
  • سيمو السوسي
    الأربعاء 5 ماي 2021 - 02:30

    لاعب مغرور بنفسه و يلعب دون حماس يدكر ،

    -9
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  • الحقيقي
    الأربعاء 5 ماي 2021 - 02:37

    ببساطة الاندية اللندنية لاتوافق اللاعبين العرب لو كان في ليفيربول او مانشيستر كان سيعطي اكثر من المتوقع

    1
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  • صحراوي
    الأربعاء 5 ماي 2021 - 02:43

    كنا نمني النفس بأن يتألق زياش مع البلوز تشيلسي كي يحدو على خطى صلاح ومحرز في الدوري الإنجليزي الممتاز لكن لم يحصل على فرص كافية مع قدوم المدرب الألماني.وبما أن نتائج الفريق تشفع للمدرب بالبقاء لمواسم إضافية.وهذا يعني خروج اللاعب من مفكرة الألماني وجب على الاعب البحث على وجهة أخرى واستغلال الفرص لكي يتوهج من جديد وتستفيد منه المنتخب الوطني.فحتى إشبيلية فريق رائع

    2
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