صك اتهام البحري يتضمن السكر وإهانة موظفين

قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا متابعة سفيان البحري، المشرف على الصفحة الفيسبوكية غير الرسمية التي تنشر صور الملك محمد السادس والعائلة الملكية، في حالة اعتقال بصك اتهام يتضمن “السكر العلني البين وإحداث الضوضاء، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وإهانة هيئة منظمة”.

وقد أحيل سفيان البحري على سجن العرجات في انتظار أولى جلسات محاكمته من أجل المنسوب إليه، التي حدد لها يوم الخميس 3 يونيو القادم.

وكانت عناصر الشرطة التابعة للدائرة الأمنية “السنبلة” بسيدي موسى بسلا‎ قد أوقفت المعني بالأمر مساء الثلاثاء المنصرم أمام أحد المطاعم بالميناء الترفيهي “مارينا أبي رقراق” بسلا وهو في حالة عربدة وسكر طافح، حيث أحدث فوضى بالمكان وقام بإهانة موظفين عموميين.