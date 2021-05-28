صك اتهام البحري يتضمن السكر وإهانة موظفين

صك اتهام البحري يتضمن السكر وإهانة موظفين
صورة: أرشيف
الجمعة 28 ماي 2021 - 01:17

قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا متابعة سفيان البحري، المشرف على الصفحة الفيسبوكية غير الرسمية التي تنشر صور الملك محمد السادس والعائلة الملكية، في حالة اعتقال بصك اتهام يتضمن “السكر العلني البين وإحداث الضوضاء، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وإهانة هيئة منظمة”.

وقد أحيل سفيان البحري على سجن العرجات في انتظار أولى جلسات محاكمته من أجل المنسوب إليه، التي حدد لها يوم الخميس 3 يونيو القادم.

وكانت عناصر الشرطة التابعة للدائرة الأمنية “السنبلة” بسيدي موسى بسلا‎ قد أوقفت المعني بالأمر مساء الثلاثاء المنصرم أمام أحد المطاعم بالميناء الترفيهي “مارينا أبي رقراق” بسلا وهو في حالة عربدة وسكر طافح، حيث أحدث فوضى بالمكان وقام بإهانة موظفين عموميين.

المحكمة الإبتدائية بسلا سجن العرجات سفيان البحري

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‫تعليقات الزوار

3
  • عدنان
    الجمعة 28 ماي 2021 - 01:28

    نطالب محاكمته مثله مثل باقي المغاربة ، مع العلم اننا كلنا نعيشو تحت راية المغرب في ارض مغربية تحت الرعاية الالهية ثم تحت الرعاية الملكية السامية .و شكرا

    14
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  • joumala
    الجمعة 28 ماي 2021 - 01:40

    الضسارة الخاوية تزكلتي من اللولا تانية تابتة أتمنى لك ميكونش حكم فايت خمس سنوات و توب عليك من الطاسة

    3
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  • Salama
    الجمعة 28 ماي 2021 - 01:41

    هدا البحري راه طغا مع التصاور ديال سيدنا و العاءلة الملكية المهم ملي دخل لعكاشة سلم عليهم

    1
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