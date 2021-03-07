صناع الأسنان.. "أبطال بلا مجد..."؟

بصفة عامة، الطب الذي ليس في متناول الفقراء ليس طبا حقيقيا، وأما الحرف “شبه الطبية” التي تخفف من آلام المريض الفقير، وتعالجه فهي محترمة تستحق الاعتراف والدعم والاهتمام.

فإذا أخذنا على سبيل المثال أمراض الفم والأسنان، فسنجد أن زيارة طبيب أو طبيبة الأسنان، في بعض الأحيان، تكلف 7000 إلى 9000 درهم لتثبيت، مثلا، جسر أسنان بمسمار يخترق عظم الفك، ومع ذلك يظل الألم يصاحب المريض لشهور إلى أن يصبح حادا لا يطاق، مثلا، ناهيك عن ارتفاع عدد الحالات التي قد يتهرب أو يمتنع فيها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، مثلا، عن تغطية النسبة القانونية من التكلفة الطبية وذلك بإرجاع ورفض ملفات المرض مرة ومرتين، وثلاث مرات، إلى أن يمل المريض أو الزبون من القيام بـ”رحلة الشتاء والصيف” كوسيط مضطر لمعالجة “العلاقة المضطربة” بين طبيب الأسنان والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي؛ في حين أن صانع الأسنان التقليدي حسب شهادات عديدة، يبقى حلا مريحا إذ يكتفي بقلع الأضراس المريضة وتعويضها بطقم الأسنان لملأ الفراغات بكل بساطة، وكل ذلك بمبلغ مالي معقول قد لا يتجاوز 500 إلى 700 درهم.

وهنا تجدر الإشارة -لكل غاية مفيدة- إلى ما جاء من تصريح مهم لأحد صناع الأسنان (-في ما يخص العلاقة المهنية التي تجمع بين صانع الأسنان وطبيب الأسنان-): “… في ما يتعلق بأثمنة تركيب ضرس أو طقم الأسنان، التي نحن من يتكلف بصناعتها لهم، لأننا نبيعها لهم بثمن بخس وهم يعيدون تركيبها للمواطنين بأثمنة خيالية تصل في بعض الأحيان إلى ستة أو سبعة أضعاف الثمن الحقيقي”… -الصباح 15 يونيو 2015-.

أما في ما يتعلق بالنسبة المئوية للحالات التي قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة بعد تدخل صانع أسنان تقليدي متهور أو بدون تجربة، فهي نفسها التي قد تصدر عن أي طبيب تعوزه الكفاءة أو التجربة أيضا، وعلى كل حال فالخطأ يبقى شيئا واردا سواء من طرف صانع الأسنان التقليدي أو طبيب الأسنان.

فتحية عالية إذا إلى جميع صناع الأسنان التقليديين المتواضعين الطيبين أصحاب التجربة والحرفية، الذين يعالجون الناس بثمن معقول خاصة مع اشتداد الأزمة الاقتصادية وغلاء المعيشة، والتحاق نسبة مهمة من الطبقة المتوسطة بالطبقة الفقيرة، وأيضا نظرا لتفاقم مشاكل البيروقراطية وغيرها لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مثلا، إلى آخره…

وتحية أيضا لأطباء الأسنان الذين يتقنون عملهم ويعملون وفقا لضميرهم المهني رغم الإكراهات التي يواجهونها والتي ربما قد تفرض عليهم الأثمان المرتفعة جدا التي يطبقونها على زبنائهم، الأغنياء منهم أو الذين يلجؤون إلى الاقتراض من المؤسسات المالية من أجل العلاج…

وعلى كل حال، إذا كانت مهنة طب الأسنان مهنة نبيلة تصلح “للنبلاء” يعني للأغنياء فقط، فمهنة صانع الأسنان التقليدي مهنة شريفة لا تمنع الأغنياء أيضا من الاستفادة من خدماتها لأنها مهنة لا تفرق بين ثري وفقير ولا تحرم لا هذا ولا ذاك من العلاج… والحمد لله وحده.

خلاصة: من المنتظر أن يتكاثر عدد زبناء صناع الأسنان التقليديين نظرا لغلاء المعيشة وضيق سبل العيش، وبسبب انتقال أعداد متكاثرة من الطبقة المتوسطة المجتهدة إلى صفوف الطبقة الفقيرة العريضة، ولكن نتمنى أن لا يستغل صناع الأسنان ذلك من أجل رفع الأثمان المعمول بها إلى حد الآن، أو أن تتسبب لهم كثرة الزبائن في الكف عن الاهتمام بشروط النظافة وتعقيم معدات العمل، حتى يحافظوا على شرف مهنتهم التقليدية الأصيلة، وحتى يزيدهم الله من بركته ورضاه.

وإن كان من مقترح واقعي في هذا الشأن، فهو أن تشمل عملية تعميم التغطية الاجتماعية مستقبلا تكاليف العلاج عند صناع الأسنان التقليديين، خاصة وأن الأمر يتعلق بتكاليف متواضعة لن ترهق أي صندوق… والله أعلم.