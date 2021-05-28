صيادلة فاس يقاضون مروج دواء للإجهاض السري 

قررت الغرفة النقابية لصيادلة فاس مقاضاة شخص، يبلغ من العمر 27 سنة، ويوجد في حالة اعتقال، وذلك لانتحاله صفة صيدلي وترويجه دواء محظورا عبر الأنترنيت يستعمل في الإجهاض السري.

وقال حسن عاطش، رئيس الغرفة النقابية لصيادلة فاس، إن الغرفة عينت محاميا لينوب عنها في هذا الملف، مشيرا إلى أن الشرطة القضائية أوقفت بحر شهر أبريل المنصرم المعني بالأمر بعد رصد حساب يديره على مواقع التواصل الاجتماعي، يروج عبره عقار “أرطوطيك”(ARTOTEC) ، الذي يتم تهريبه من الخارج بهدف استخدامه في الإجهاض السري.

وأوضح رئيس الغرفة النقابية لصيادلة فاس، في تصريح لهسبريس، أن الدواء المذكور تم منع ترويجه في المغرب بموجب قرار صادر عن وزارة الصحة بتاريخ 31 يونيو 2018؛ وذلك بسبب لجوء البعض إلى هذا الدواء، المخصص لعلاج الالتهابات، للإجهاض السري.

وأفاد عاطش بأن البحث التمهيدي الذي باشرته المصالح الولائية للشرطة القضائية بفاس أكد أن المتهم كان يقتني العلبة الواحدة من هذا الدواء، التي تحتوي على 40 قرصا، من شخص يجهل هويته مقابل مبلغ مالي قدره 2400 درهم، قبل أن يبيعه لفتيات على الخصوص، مقابل 800 درهم لكل 5 أقراص.

وأشار رئيس الغرفة النقابية لصيادلة فاس إلى أن المعني بالأمر اختار اسم فتاة لحسابه الترويجي على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لكسب ثقة الفتيات الراغبات في الحصول على العقار المذكور، كما دأب على وضع إعلانات تخص “بضاعته” على إحدى مجموعات التسوق على “فيسبوك”.

وأوضح المتحدث ذاته أن هذه الخطوة تفتح الباب للصيادلة أمام سلسلة من الإجراءات المماثلة لتحصين القطاع ومحاربة بيع الأدوية والمنتجات الصيدلانية خارج مسارها القانوني، حماية لصحة المواطن.