ضبط آلاف الأقراص المخدرة بحوزة رجل وسيدة

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، منتصف نهار الجمعة، من حجز 8800 قرص مخدر بحوزة رجل وسيدة، يشتبه في تورطهما في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أنه تم ضبط المشتبه فيه الرئيسي ومرافقته على مستوى محطة السكة الحديدية بمدينة الدار البيضاء مباشرة بعد وصولهما من مدينة طنجة على متن القطار، حيث تم توقيفهما متلبسين بحيازة حقيبة تضم 8800 قرص طبي مخدر موجهة للترويج، ومبلغ مالي يشتبه في كونه متحصلا من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتوقيف جميع المساهمين والمشاركين الضالعين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، والكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية، التي تأتي في سياق الجهود الأمنية المكثفة والمبذولة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالأقراص الطبية المخدرة.