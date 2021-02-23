اعتقال زوجة "إل تشابو" بسبب تهريب المخدرات‎

اعتقال زوجة "إل تشابو" بسبب تهريب المخدرات‎
صورة: أ.ف.ب
الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 09:42

ألقي القبض في فيرجينيا الأمريكية على زوجة “إل تشابو”، زعيمة منظمة تهريب المخدرات المكسيكية المعروفة باسم سينالوا كارتل، بتهم تتعلق أساسا بتورطها المزعوم في تهريب المخدرات على الصعيد الدولي.

وقد جرى القبض على إيما كورونيل إيسبورو، البالغة من العمر 31 عاما، وهي مواطنة أمريكية-مكسيكية، الاثنين، في مطار دالاس الدولي، حيث من المقرر أن تمثل أول مرة أمام المحكمة الفيدرالية الثلاثاء في محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية عبر مؤتمر بالفيديو.

وفقًا لوثائق المحكمة، تم اتهام Aispuro بالمشاركة في مؤامرة لتوزيع الكوكايين والميثامفيتامين والهيروين والماريخوانا لاستيرادها إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ذلك، يزعم أنها تآمرت مع آخرين لمساعدة زوجها في هروبه في 11 يوليوز 2015 من السجن.

وكانت هيئة محلفين في المنطقة الشرقية من نيويورك قد أدانت غوزمان لويرا، المعروف بـ”إل تشابو”، في عام 2019، لدوره كزعيم لعصابة سينالوا كارتل.

كورونيل إيسبورو متهمة في شكوى جنائية واحدة بتهمة التآمر لتوزيع كيلوغرام واحد أو أكثر من الهيروين، وخمسة كيلوغرامات أو أكثر من الكوكايين، وألف كيلوغرام أو أكثر من الماريخوانا، و500 غرام أو أكثر من الميثامفيتامين.

وقد أعلن عن ذلك القائم بأعمال مساعد المدعي العام نيكولاس إل ماكويد من القسم الجنائي بوزارة العدل ومساعد المدير المسؤول ستيفن دي أنتونو من مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن.

أمريكا إل تشابو إيما كورونيل إيسبورو المحكمة الفيدرالية

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