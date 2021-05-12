ضبط طن من المواد الغذائية الفاسدة بتاونات

تمكنت اللجنة الإقليمية المختلطة واللجان المحلية المختصة في المراقبة بإقليم تاونات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من شهر رمضان من حجز وإتلاف 836 كيلوغراما من مواد غذائية مختلفة غير صالحة للاستهلاك، وذلك إثر عمليات وجولات للمراقبة همت مختلف الأسواق الأسبوعية القروية ونقط البيع بالمراكز الحضرية والقروية بالإقليم.

وقالت عمالة تاونات، في بلاغ توصلت به هسبريس، إن هذه الحملة جاءت في إطار تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاجتماع التنسيقي المنعقد بمقر الكتابة العامة للعمالة بشأن الإجراءات والتدابير المتخذة على مستوى الإقليم، لضمان تموين الأسواق والمراكز التجارية ونقط البيع بالمواد الغذائية الاستهلاكية الأساسية التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان الأبرك، ومن أجل حماية المستهلك والحفاظ على سلامته الصحية وقدرته الشرائية.

وأسفر برنامج عمليات المراقبة منذ بداية شهر رمضان، يضيف البلاغ ذاته، عن تنفيذ 35 عملية مراقبة، وزيارة ما مجموعه 1080 محلا تجاريا، وأخذ 3 عينات من مختلف المواد الغذائية المشكوك في صلاحيتها للاستهلاك قصد إحالتها على مختبرات التحليل واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، فضلا عن تسجيل 3 مخالفات في مجال محاربة الأكياس البلاستيكية الممنوعة.

وأضاف المصدر ذاته أن اللجان المعنية قامت، بالموازاة مع ذلك، بحملات تحسيسية في أوساط التجار ومقدمي الخدمات من أجل حثهم على احترام معايير الوقاية والنظافة، وكذا إشهار الأثمان واحترام سلسلة التبريد بالنسبة للمواد سريعة التلف، كالحليب ومشتقاته، بالإضافة إلى احترام أسعار المواد الأساسية المقننة والكف النهائي عن استعمال الأكياس البلاستيكية الممنوعة.