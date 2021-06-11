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ضحايا الاعتداءات الجنسية لا يمكن جبر خواطرهم بالاجتماعات والتعويضات و اعتقال المغتصبين ابدا لان الضحية عندما تفقد عذريتها فلا امل لها في الزواج ليبقى الحل الوحيد الانسب هو اجبار المغتصبين على الزواج من ضحاياهم عوض اعتقالهم وصرف اموال الشعب عليهم في الماكل والمشرب داخل السجون
اكيد انتظروا ملايين الشكايات مقدمة من الرجال ضحية الخيانة الزوجية ونتمنى كذلك توفير ترسانة قانونية زجرية .
لجتناب كل هاده المشاكل سهلة هي اقصى العقوبات وستستريح العباذ والبلاد من هاؤلاء المجرمؤن.هل هاذى صعب على الذولة.