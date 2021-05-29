طابع بريدي يكرم ذكرى الرسام عباس صلادي

تكريما لذكرى عباس صلادي، أحد أكبر الرسامين في تاريخ الفن التشكيلي المغربي، من المرتقب أن يصدر بريد المغرب طابعا بريديا خاصا.

وكشف هذا رشدي برنوصي، مدير متاحف بنك المغرب، الذي قال إنه تم التواصل مع بريد المغرب طلبا لخلق طابع بريدي يكرّم الرسام البارز.

ومن المرتقب أن يرى النور قريبا هذا الطابع المخلد لذكرى صلادي، وفق ما كشفه برنوصي خلال محاضرة تناولت تجربة الرسام الراحل.

وتختصّ تجربة عباس صلادي بأسلوب خاص في التعبير الإبداعي، يميزه عن جميع التجارب الفنية، رسما وتشكيلا، إذ تستلهم رسومه من الحكايات العجائبية المغربية والعربية، والتراث الديني والشعبي للبلاد، والمشاهد الحضارية بمراكش ومصر القديمة، و”عوالم أُخرويّة” تتجاوز الواقع الحسي.

ويشهد متحف بنك المغرب حاليا معرضا استعاديا لأعمال عباس صلادي، يتضمن مجموعة من أبرز لوحاته، من بينها ما لَم يسبق عرضه أبدا، وأرشيفات صوتية وورقية، وملصقات للمعارض التي شارك فيها، وصور وأغراض شخصية نادرة له.