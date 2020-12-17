"طاس" تحظر مشاركة روسيا في المنافسات الدولية

فرضت محكمة التحكيم الرياضية الدولية (طاس) حظرا على مشاركة روسيا لمدة عامين في المنافسات الدولية الكبرى، التي تشمل أولمبياد طوكيو 2021 وألعاب بكين الشتوية 2022.
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