"طاس" تحظر مشاركة روسيا في المنافسات الدولية

"طاس" تحظر مشاركة روسيا في المنافسات الدولية
أرشيف
الخميس 17 دجنبر 2020 - 16:30

فرضت محكمة التحكيم الرياضية الدولية (طاس) حظرا على مشاركة روسيا لمدة عامين في المنافسات الدولية الكبرى، التي تشمل أولمبياد طوكيو 2021 وألعاب بكين الشتوية 2022.

الحظر المنافسات الدولية روسيا محكمة التحكيم الرياضية الدولية

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‫تعليقات الزوار

1
  • أحسن خبر
    17 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    هاهي الدعوة الأولى مستجابة . ردا على روسيا العدائية للمغرب.

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