"طاكسيات" الدار البيضاء تخرق التدابير الاحترازية وتعتمد "تسعيرة كورونا"

عبر العديد من البيضاويين عن تذمرهم من إقدام أصحاب سيارات الأجرة بالعاصمة الاقتصادية على حمل الركاب بتسعيرة مبالغ فيها، في وقت صاروا يتحدون القرارات المتعلقة بجائحة كورونا.
واشتكى الكثير من المواطنين بالدار البيضاء، الذين يستعملون سيارات الأجرة في صنفها الكبير، من خرق هذه العربات قرارات السلطات الحكومية، مقابل الحفاظ على الأسعار التي تم الشروع في اعتمادها مع بدء الجائحة.
وشدد بيضاويون في تصريحات متطابقة، وكذا في مواقع التواصل الاجتماعي، على أن الكثير من سائقي سيارات الأجرة باتوا ينقلون ستة أشخاص على متن العربات دون تطبيق للقرار المتعلق بصحة وسلامة الركاب.
وأوضح هؤلاء أن بعض السائقين يعملون في المقابل على استخلاص التسعيرة نفسها التي تم فرضها مع بداية ظهور كورونا.
واستغرب بيضاويون إقدام أصحاب سيارات الأجرة على هذه الخطوة، دون مراعاة الظروف الاجتماعية التي يمر منها المواطن البيضاوي، داعين إلى اعتماد الثمن الذي كان معمولا به قبل الجائحة في حالة الرغبة في خرق القرارات المتعلقة بالتدابير الصحية.
ولفت نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أن السلطات بالعاصمة الاقتصادية مطالبة اليوم بالعمل على تسيير دوريات مراقبة لهذه العربات، وحجز وتغريم المخالفين للقرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة.
من جهتهم، رفض مهنيون في القطاع هذه الاتهامات الموجهة إليهم، مؤكدين أنهم رغم تضررهم من قرار السلطات الحكومية وعدم تعويضهم إلا أنهم يواصلون العمل وفق القرار المذكور.
وأوضح في هذا الصدد مصطفى الكيحل، الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، أن الركاب تعودوا على تقليص العدد في سيارات الأجرة، ويرفضون أن يتم نقل ستة أشخاص داخل العربة كما كان معمولا به سابقا.
وبخصوص التعريفة التي صارت تطبق على الركاب، أكد الفاعل النقابي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن السائق “لا يمكنه أن يقل الركاب وفق العدد المحدد من لدن السلطات ويطبق التسعيرة التي كان معمولا بها قبل الوباء”.
وشدد المتحدث نفسه على أن الوزارة المختصة “عند إصدارها قرارا يقضي بتخفيض عدد الركاب لم تأخذ بعين الاعتبار كون العربات تؤمن وفق عدد المقاعد، بالتالي فإن السائق متضرر من ذلك”.
وأوضح المسؤول النقابي أن “الكثيرين يحملون المسؤولية لسيارات الأجرة؛ بينما واقع الحال يؤكد أن من يخرق القانون وأمام الملأ هي حافلات النقل والترامواي، حيث الاكتظاظ وخرق قرار والي الجهة القاضي بعدم تجاوز نسبة الملء 50 بالمائة”.
ودعا الفاعل النقابي والي جهة الدار البيضاء سطات، سعيد أحميدوش، إلى تفعيل القرار الصادر عنه، وإلزام الحافلات والترامواي باحترامه، أسوة بسيارات الأجرة.
est e qu’ils vous frappent sur la main avant de leur donner l’argent, arreter d’etre faibles
الله يخد فيهم الحق كروش الحرام.
اين المراقبة!!!!!!!!
“طاكسيات” الدار البيضاء تخرق التدابير الاحترازية وتعتمد “تسعيرة كورونا”. أضف الى ذالك، حتى المقاهي اصبحت تعتمد “تسعيرة كورونا” بزيادة درهم او درهمين في المشروب. ما هاذا الجشع و الطمع ؟ أين هي المراقبة ؟
المواطن البسيط دائماً هو الضحية .. من بعض قرارات المسؤولين من جهة و من الواقع و الناس لي عايشين معاهم من جهة أخرى..
نحن ساكنة طنجة نعاني الويلات مع سماسرة النقل خصوصا الطاكسي من الحجم الكبير…ستة اشخاص ب عشرة دراهم للشخص..و انتشار الكلاب الضالة في كل المدينة و لا حسيب و لا رقيب…و انتشار الازبال…ديروا لينا شي حل…كما نعاني من انتشار الشاحنات الضخمة داخل المدينة..و ما نتعرض له من ابتزازهم في الطرقات…
عندما تنتشر الفوضى والفتوة وخرق القانون تصبح هذه الامور في غفلة منا مقبولة وتظهر لنا وكأنها اصبحت غير متجاوزة. سواء عند اصحاب الطاكسيات واصحاب السترة الصفراء….
الحديث عن اصحاب التاكسيات سال في شانه المداد الكثير. فقط اثير انتباه المشاهد الى نوع التاكسي الذي لا زال يستعمل.ال 240 التي مر عليها نصف قرن تقريبا.شاهدوا جيدا حالة التاكسي التي يتنقل فيها المواطنون واصحابها يتبجحو ن بكونهم يؤدون خدمة لهم….سيارة مترهلة تحمل 7 مواطنين بمن فيهم السائق لا تصلح لأكثر من 5 افراد. والمصيبة ان مطالبهم لا تنتهي.وقد يطالبون استقبالا بتخصيص لائحة لهم في البرلمان.ومن يدري ؟ كل شيء وارد في بلادنا.
طاكسيات دارو فينا ما بغاو فهاد كورونا الله ياخذ فيهم الحق كروش الحرام و زادو ضسرو كثر حيت ما مشددينش المراقبة عليهم حسبي الله ونعم الوكيل
حتى الرباط كانو 4 بلايص ب6 دراهم ايام كورونا دبا، 5 بلايص بنفس الثمن وغدا 6بلايص بنفس الثمن يعني زادوا درهم غير بالفن…..
في البيضاء الكارديانات والطاكسيات هم من يفرضون قانونهم الخاص لا اعرف لماذا تخاف منهم السلطات، رغم ان الشعب لن يساندهم إذا قمعتهم السلطات لأن الشعب ضاق ذرعا منهم وماكيحملهومش لأنهم ببساطة كيتعداو عليه.
كل هذه المصائب هي من مخلفات مول جاڤيل(بنكيران). لا تلوموا أحد.
قلتها في أول بداية الحجر. هؤلاء الجشعون لو انقرضت كورونا وعادوا لستة ركاب . سيبقون تسعرتهم التي فرضوها على الزبناء في غياب تام للسلطات المعنية..
حقيقة ليس هم من فعلوا بنا هذا. بل نحن الفاعلون. إذا وجدت الطاكسي مملوءا فلا تؤدي الا التسعيرة القانونية
بغاو اعوضوا خسارة ايام الحجر ولكن ماشي على حساب المواطن المغلوب على امره هو كون عندو الجهد اصلا غادي تكون عندو المواصلات الخاصة بيه. الحكومة و الوزراء والشفافير الكبار الي نهبو خيرات البلاد الي كلشي المواطنين باغين اهربو منها . هوما الي خاصهم ادفعو التمن. يمهل ولا يهمل
حبدا لو يثم الفك نهائيا مع اصحاب هاذه الطاكسات و التعويض بشركات وطنية محلية
حسبنا الله ونعم الوكيل. لا مراقب لا قانون اصبحنا نعيش في غابة .اين دور الوالي والعامل و السلطات. الطاكسيات البيضاء التسعيرة بمبلغ ما قبل كورنا زيادة 2.5 وعدد المقاعد 5او 6 .اللهم ان هذا منكر .اما خارج المدينة الزيادة 10دراهم مسافة20 كلم . المواطن يركب مرتين او اربع. أضف إلى هذا سوء الأخلاق والكلام الدنيء والهنداب الغير اللاءق الا من رحم الله .والسبب البرميات أيام الوالي مطيع لمن هب ودب. يجب تدخل السلطة للجزر. نحن في دولة المؤسسات. ردعهم هو الإسراع باشغال الترام و دخول الحافلات. السلطة تتحمل كامل المسؤولية لحماية المواطن وحقوقه.
هو له حق الاختيار و لكن لم يكون ممتلا مشهورا او ترك بصمات سينمائية مجرد ممتل مبتديء لا اقل و لا اكتر
أصحاب التكسيات لا يلتزمون بقوانين المهنة.لازم من تنزيل مراقبين لضبط هاد التسيب.
حتى طاكسيات مدينة القنيطرة دارو فينا ما بغاو فهاد كورونا . الله ياخذ فيهم الحق كروش الحرام و زادو ضسرو كثر حيت ما مشددينش المراقبة عليهم حسبي الله ونعم الوكيل.زيدك مكين لا طوبيصات لهم يحزنون…..
المشكل ماشي فيهم المشكل فبنادم اللي كايركب اما خليو ماتهم نهار كامل واقفين خاويين
نعم لازالوا يطبقون التسعيرة المرتفعة رغم اقدامهم على عدم احترام التباعد، هؤلاء أصحاب الطاكسيات أغلبهم جشعون،، ودائما يخرقون القوانين .