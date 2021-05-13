طبال يوم العيد

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‫تعليقات الزوار

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  • تازي
    الخميس 13 ماي 2021 - 12:12

    ماعرفتش علاش حيدونا المدفعفي مدينة تازة كان غزال ومنين كانو كيعلنو عيد الفطر داك ليلا كيضرب ثلاث ضربات كون غا يرجعونا هاد الثراث

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