طرد سلطات الجزائر للمغاربة من منطقة "العرجة" ينكأ جرح "المسيرة الكحلة"

طرد سلطات الجزائر للمغاربة من منطقة "العرجة" ينكأ جرح "المسيرة الكحلة"
صورة: أرشيف
الخميس 18 مارس 2021 - 21:00

كأن التاريخ يأبى إلا أن يعيد تشكيل الحكاية مرة أخرى بالتفاصيل والمرارة نفسها وربما بالضحايا أنفسهم؛ فقد كان مغاربة الجهة الشرقية، اليوم الخميس 18 مارس 2021، على موعد مع تنفيذ قرار السلطات الجزائرية القاضي بالانسحاب من منطقة “العرجة” المتاخمة للحدود، التي ظلوا يستغلونها لسنوات في الفلاحة، الذي بلغوا به من قبل عناصر من السلطات المغربية والجزائرية في وقت سابق.

وحزم عشرات المغاربة، اليوم الخميس، أمتعتهم تاركين أرضهم وخيراتها وأشجار النخيل التي غرسوها في “الأرض الخطأ” وفي أنفسهم مرارة “الفقد” والحسرة، بينما قام جنود جزائريون، وفق لما نقله تلفزيون الجار الشرقي، بإنزال وحدات برية بالقرب من المنطقة.

وخلف القرار الجزائري استياء عدد من المواطنين الذين كانوا يعيشون أساسا على أشجار النخيل في منطقة “العرجة ولاد سليمان”، وأصبحوا بين عشية وضحاها بدون مورد رزق في ظل صعوبة المناخ الصحراوي الجاف في المنطقة، بينما تطالب هيئات سياسية السلطات المغربية بتوفير البديل للمتضررين الذين يقدر عددهم بالعشرات.

وعلى هامش قرار “الطرد” الذي اتخذته السلطات الجزائرية في حق مزارعين مغاربة، استحضر نشطاء سلسلة من القرارات التعسفية التي اتخذتها الجزائر في حق الساكنة الشرقية والمواطنين المغاربة، بدءا بأحداث عام 1975، أو ما سمي آنذاك بـ”المسيرة الكحلة”، عندما قام النظام الجزائري بطرد حوالي 75 ألف مواطن مغربي من الجزائر.

شكل تاريخ 18 دجنبر من عام 1975 حدثا فاصلا في مسار العلاقات المغربية الجزائرية؛ فبينما كان العالم الإسلامي والعربي يستعد للاحتفال بشعيرة عيد “الأضحى”، طردت السلطات الجزائرية آلاف المغاربة بسبب نزاع الصحراء، بقرار اتخذه الرئيس هواري بومدين شخصيا، وذاقت ويلاته أسر عاشت التشرد وظروفا اجتماعية صعبة.

وقد كانت مشاهد “نزوح” العائلات المغربية بأطفالها الذين ولدوا في الجزائر وهي تأوي إلى خيام أقامتها السلطات المغربية عند الحدود، تملأ الصحف والجرائد العالمية. أكثر من 75 ألف مغربي استقروا بشكل قانوني في الجزائر منذ القرن التاسع عشر طردوا بطريقة وحشية وغير إنسانية.

كانت الأحداث التي سبقت قرار “الترحيل” لا تبشر بالخير؛ فالعلاقات المغربية الجزائرية لم تكن في أحسن أحوالها بسبب نزاع “الصحراء” الذي دخل منعطفا حاسما بعد تنظيم المسيرة الخضراء في 6 نونبر من عام 1975، بينما لم يكن أشد المتشائمين يتصور أن يدفع هذا المستجد السلطات الجزائرية إلى الإقدام على “طرد” المغاربة.

هذا الطرد التاريخي الذي شمل نساء وأطفالا وشيوخا، وكان بمثابة “رش الملح على الجراح القديمة”، سيزيد من “الهوة” بين البلدين؛ بحيث ستبدأ قصص أكثر “مأساوية” من التي سبقتها، ليتحول كل ذلك إلى صراع مسلح دام سنوات، دعمت فيه الجزائر جبهة البوليساريو.

الناشط الصحراوي مصطفى سلمى ولد سيدي مولود قال إن “كل خطوة سيادية مغربية تقابلها السلطات الجزائرية بمعاقبة البسطاء المغاربة”، مبرزا أنه “في عام 1975، لما أعلن المغرب عن استعادته للساقية الحمراء ووادي الذهب من إسبانيا، قابلت الجزائر الخطوة المغربية بطرد مئات آلاف العمال والمزارعين المغاربة المقيمين فوق أراضيها”.

وكتب الناشط الصحراوي على صفحته بـ”فيسبوك”، قائلا: “بعد أن استكمل المغرب شطرا من حزامه الدفاعي في منطقة الواركزيز نهاية شهر فبراير الماضي لمنع تسلل مقاتلي البوليساريو إلى العمق المغربي، قابلت الجزائر الخطوة بطرد مدنيين مغاربة من منطقة العرجة”.

السلطات الجزائرية المسيرة الكحلة مزارعين مغاربة منطقة "العرجة"

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‫تعليقات الزوار

49
  • واحد مابقا فاهم والو
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:06

    النظام الجزائري لا يؤمن جانبه. علينا كمغاربة أن لا نقع في أخطاء الماضي ولا نستثمر لا في شجر ولا حجر في الاراضي الجزائرية.

    79
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  • رضوان
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:08

    هذه مناسبة للمغرب لكي يؤكد التحدي ويطبق برنامج المغرب الاخضر لفائدة السكان المتضررين..تمنحهم الدولة اراضي ومشاتل ودعم لاقامة زراعة متنوعة مناسبة لمناخ المنطقة. لا ثقة في نظام عسكر الجزائر . لنطالب بما لنا ولنترك لهم ما لهم.

    128
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  • بشرى
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:08

    الله ياخذ فيهم الحق،حسبنا الله ونعم الوكيل…ابتلانا الله تعالى بجار سوء الله ينتقم منهم دنيا واخرة.

    129
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  • سه
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:09

    جنرالات الجزائر كلاب ضالة لا تعرف أين تسير الله ينتقم منهم

    121
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  • schneidr
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:09

    هدا تصرف غير. اخلاقي ولا يمث للانساتية و حسن الجوار بصلة

    88
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  • محمد
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:10

    ان الله يمهل ولا يهمل . لا يأتينا من جار الشرقي سوى مهاجرين السريين و العقارب والافاعى و البولزاريو و الحبوب المهلوسة و الشركي إبتلينا بي جار لا حولة ولاقوة الا بالله .

    101
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  • عابر
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:12

    حكام الجارة الشرقية لا يعرفون حق الانسانية او الجورة او الفقير او المسكين فهم لا يفرقون بين اخذ امتعتهم حتى ولو كانوا اطفالا
    لا ادري لما المغرب لم يقطع كل العلاقات مع هذا الكيان وجعل راية القبايل ترفرف ببلادنا كما تفعل هي مع المرتزقة
    وتنصر شعب القبايل بكل الوسائل المتاحة

    68
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  • caprice
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:13

    جيد ان يتدكر الناس انها دولة عدوة. للمغرب الكتير من الخصوم و المنافسيين لكن الجزائر تضع نفسها في موقع العدو رغم تغير الاشخاص و الخطاب سواء قالو خاوة او لم يقولوها فانهم لا يفوتون فرصة لضرب المغرب سوء من تحت الحزام او علانية..المغرب يتصرف بنوع من الحكمة لكن الزمن لم يغير من طباع الاعداء يجب التفكير في الضرب تحت الحزام الان كل ما يفعله المغرب هو الدفاع عن مصالحه ربما حان الوقت لتسديد الضربات

    49
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  • azul flawen
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:15

    لا مفر للمغرب من المواجهة المسلحة مع العدو الجزائري الصهيوني الحقيقي ( مسألة وقت ليس إلا ) لذلك وجب على المغرب الإستمرار في التسلح بأسلحة رادعة ومخيفة

    46
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  • med
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:15

    سنين وأنا لاأثق في الجزائريين كلهم بحال بحال بعد طرد المغاربة من الجزائر وكنت أقولها أن الجزائريين لاثقة فيهم اليوم على السلطات العليا للمغرب رسم الحدود من جديد في شرق المملكة حثى لايتكرر نفس السيناريو كما يجب علي الدولة تعويض المغاربة بأراضي ودعم مادي محترم والسلطات المغربية عليها ضبط النفس

    45
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  • وجدة
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:16

    بعد اسبوع من تحذير العسكر الجزاءري للمغاربة لازالت الحكومة المغربية صامتة مما يضع الف علامة استفهام نريد توضيحا صريحا فلنا الحق في المعلومة رغم ان لنا جار حقود ومريض نفسيا الا اننا افضل منه سياسيا فلتقولوا لنا الحقيقة حتى وان كانت مرة فاللهم اجرنا من حقد الحاقدين

    37
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  • Hassan
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:16

    الحدود هي الجبل وليس الوادي. ولكن بعد حرب الرمال ثم ترسيم الحدود باعتبار الوادي هو الحدود ، فكان على سكان فكيك الحصول على ترخيص لعبور الواد و الوصول الى اراضيهم في الضفة الاخرى. لكن اليوم السلطات الجزاىرية الغت التصاريح و منعتهم من ولوج اراضيهم…

    21
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  • محمدين
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:17

    وأين بلادنا من كل ما يجري هل أصبحت بوقا للنظام الجزائري توصل رسائل للمواطنين الذين على وشك ضياع حقوقهم دون أن تحرك ساكنا.. مع الأسف أصبحت ثقتنا صفر بعد أن أصبحنا لا نجني من السلطات إلا “بلابلابلا”

    19
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  • فراعنة القرن 21
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:17

    بالله عليكم يا أبواق الأخوة والجوار والدين واللغة، لو كانت إسرائيل التي تعيبونها على حدودنا لكانوا لنا خير جيران ولتمتعوا بالحكمة والتعاون ولكن إبتلانا الله بجيران يحكمهم جنرالات وشيوخ الأعراب الذين قال الله عنهم أنهم أشد كفرا ونفاقا. حسبنا الله ونعم الوكيل كمغاربة وكشعب جزائري شقيق من كفر وطغيان ونفاق شيوخ الجنرالات أبناء المستعمر الفرنسي. أما المغرب فهو رحيم بالمسلمين شديد على الكفار، إنما يمهلهم المغرب ليوم سيكون درسا مشهودا.

    28
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  • [email protected]
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:18

    لقد اصبح من الضروري المطالبة باسترجاع الصحراء الشرقية المغربية والضغط على الحكومة الفرنسية للإدلاء بالخريطة الحقيقية للمغرب تتضمن الصحراء الشرقية وعلى الشعب أن يتخد القرار والإجماع بمقاطعة جميع المنتوجات الفرنسية في حالة أي مناورة أو رفض

    13
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  • محمد الوجدي
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:19

    الله يخذ الحق في اولاد فرنسا الذين لا يخافون الله اتمنى من الله ان يخلصهم في اقرب فرصة

    12
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  • Slm
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:19

    بدون انفعال،،،هم استغلوا ارض غيرهم،،،فليقولو شكرا،،،اما الخطابات العاطفية لا نريدها،،،،،الحل ممكن من وزارة الفلاحة تساعدهم،،،،المشكل كمن يبني دور الصفيح في ارض الغير،،،ويوم صاحب الأرض يطلب حقه،،،يصبح بدون اخلاق،،،،كفى من اللعب على العواطف،،،نهدرو شوية بالعقل

    9
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  • م المصطفى
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:20

    بعد كل الجهود الفاشلة التي قام بها النظام الجزائري للتشويش على بلادنا بخصوص الصحراء المغربية ، ها هو اليوم يطل علينا من جهة الشرق للتعسف على بعض المواطنين بجهة فكيك.
    لذا أظن أنه قد حان الوقت لكي تغير السلطات المغربية موقفها تجاه النظام الجزائري، وأن تواجهه بحزم وصرامة بقوة القانون. وفي حالة عدم احترامه للمملكة المغربية هناك أساليب أخرى ، ولو أن بلادنا نتفاداها احتراما للقاسم المشترك الذي يجمعنا مع الشعب الجزائري الشقيق.

    5
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  • مغربي
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:20

    مهما فعلوا فالصحراء ستبقى مغربية إلى أن يرث الله الارض ومن عليها…مهما فعل العساكرفلن يفلحوا في تقسيم المغرب.وهذه الشطحات هي للتنفيس فقط عن الهزاءم المتتالية…

    4
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  • الطيب
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:21

    الجزائر ليست هي من تملك الدنيا لكي تعاقب البسطاء فالرزق بيد الله والأرض ملكا لله وهؤلاء سيعوضهم الله خيرا مما أخذ منهم أما الجزائريون حين كانوا يأتون إلى المغرب عبر معبر زوج بغال آندك لا يتركون شيئا من خيرات المغرب إلا ونقلوه معهم إلى الجزائر عند عودتهم فالمغرب ولله الحمد يزخر بخيرات كثيرة لا تعد ولا تحصى فلله الحمد والشكر.

    8
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  • abdou
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:21

    المغرب خصو يصعد مع الاعداء و يفتح ملف الصحراء الشرقية و يدعم جمهورية الفبايل ….
    الجزائر عدو بالنسبة لنا ما ينفع معاهم غير المثل

    10
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  • yasser
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:21

    17 مارس السلطات الجزائرية تطرد الفلاحين المغاربة البسطاء ، 18 مارس زلزال بقوة درجات على سُلم ريشتر في مدن الجزائر ، العدالة الإلهية الكريمة

    7
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  • ع ك
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:23

    ماذا تنتظرون من مرضا نفسانيا قمت الخبث لم يرحمو حتى الجزائرين بني جلدتهم لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم

    8
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  • مغربي
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:23

    كان على الفلاحة المغاربة ان يتعلمو الدرس مما فعلت الجزائر سنة 1975كما يقول المتل لا تيقة في اولاد عتيقة يجب على المغرب ان يضرد كل جزائيري حتى واحد ما يقول الانسانية يجب المعاملة بالمثل

    3
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  • Ali
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:24

    من البداية الارض المتنازع عليها ليست مغربية فكيف سمح للفلاحين باستغلالها كل هذه المدة كان على السلطات ان تذكر كل فلاح بان الارض لاتدخل ضمن السيادة المغربية وان زراعتها مؤقتة ولو طال زمن استغلالها حتى يعرف كل فلاح ما له وما عليه اما هذه الوضعية هي مايعرف بالعشوائية في التسيير والارتجالية في التدبير نظام العصابة كان يبحث عن نزاع مسلح يكون طوق نجاة من حراك اصبح يزداد خطورة عليهم فكان لابد من اشعال المنطقة لتوجيه الانظار نحو الخارج وقمع الحراك بدعوى ان البلاد في حالة حرب لكن الرد لم يكن كما ارادوا فابحثوا عن سبب اخر فالحراك لن يمهلكم كثيرا.

    7
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  • سردوق
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:24

    مابقاش الرجال في المغرب من الصغير حتى الكبير، من المقدم حتى اعلى سلطة
    كيفاش طيحو بقيمتكم، انا بعدا اتمنى ان تندلع حرب ولا تقف على خمسين سنة حتى بعد فناء . الحكام كلهم مونيكات ومميسات .

    -10
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  • Amazigh Boy
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:24

    بلا من نغطو الشمس بالغربال.
    الجزائر تؤكد انها قوة اقليمية, استولت على اراضي من تونس و ليبيا ومالي و الجهة ااشرقية للملكة مند 1975. لا احد يحرك ساكنا.

    -6
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  • amine
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:25

    إذا كانت منطقة العرجة موجودة في الوسط الحدود المغربية الجزائرية ، فيجب على الجزائر والمغرب أن يمنحوا هؤلاء الفلاحين الجنسية المزدوجة ، ويتركون هؤلاء الأبرياء يعيشون في الحدود ، وعليهم أن يتمتعوا بجنسية جزائرية ومغربية وهذا هو الحل الوسط،

    3
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  • RADI
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:26

    حكام العسكر الجزائرين عصابة فاشلة كلما نهض المغرب وعرف الشعب المغربي نوعا من الاستقرار والرخاء إلا و ابتكر بورقعة سليل الفرنسيين ذريعة لتركيع المواطنين المغاربة وكان نصيبهم هو اذلالهم من طرف من لا يراعي لا ملح ولا طعام.ان قامت سلطات المرادية باستفتاء الشعب الجزائري الشقيق عن بيعتهم لمك المغرب سبط الرسول الكريم والعيش بين ظهرانينا لكان الجواب تقريبا مائة بالمائة هو العيش بين اخوانهم واشقائهم المغاربة لما هو معهود ومشهود لهم بالتضحيات الجسام وحسن الضيافة.لكن لا حياة لمن تنادي بورقعة يبقى دائما بورقعة وليموتوا في غيظهم.الله وكيلهم هو الذي سيسلط عليهم غضبه.

    2
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  • Mohamed
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:27

    كان من المفترض أن تقوم السلطات المغربية باتخاذ كافة الإجراءات لكي لا يقع ما وقع اليوم، وعلى الحكومة المغربية ان تحرك الاجراءات القانونية والدبلوماسية من أجل المطالبة باسترجاع كافة الاراضي التي لازالت تحت سيطرة الجزائر، وكذا تحرك القوات المسلحة الملكية لتغطية كافة الاراضي التي يدعي مرتزقة البوليزاريو انها أراض محررة، لم يبق مجال الآن الاوهام او التساهل في اي شبر من ارض الوطن

    6
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  • عدالة
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:28

    قلتها مرت مرارا و اكررها أنجس و أرذل قوم على وجه الارض هم جيران السوء و لا يقولن أحد انهم الحكام فقط لا و ألف لا ما عليكم إلا الدخول لمواقع التواصل الاجتماعي لقراءة تعليقات الشماتة من مواطني جارة السوء الذي يصر البعض على تسميتهم باخواننا و خاوة خاوة و ان الشعب غير الحكومة و انا اقول انهم عينة واحدة يتنفسون كره المغرب و المغاربة و مازالو لن يتخلصو من عقدة كرههم لكل ما هو مغربي فكلما حقق المغرب انتصارات و انجازات زاد سعارهم و حقدهم و كرههم ما قامو به اتجاه سكان العرجات ليس الا رد على عجزهم مجابهة المغرب الذي مرغ و مازال يمرغ وجوههم في التراب بانتصاراته عليهم في كل الميادين و ليس امامهم إلا الوسائل الذنيئة و الحقيرة اللتي تعتبر ماركة مسجلة باسمهم و خصلة يرضعونها تلك ردود العاجز ااذي لا يقدر على مجابهة خصمه فليجأ للذناءة و الحقارة و هي صفات جزائرية بامتياز

    9
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  • كمال.م.إ
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:29

    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي : اللي فرط يكرط ، الغلط ليس من جارة السوء ،الغلط مغربي من الأول، والمهم كل ما يأتي من الجزائر فهو مسموم و مملوء بأشعة التجارب الهدروجينية و النووية التي كانت تقوم بها في بلاد ” أحسن منظومة صحية بإفريقيا ” خضرها إن وجدت عندهم ، فواكه إن وجدت عندهم ، أما التمور المسمومة فالعرب الموجودين بالخارج ،فرنسا … هم ياكلونها ولا يدرون ! بالنسبة لي حبة واحدة من المجهول الفلسطيني أو الاسرائلي أحسن لي من 500 كلغ جزائري، والله يخلص كل واحد ،الدنيا فانية .

    4
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  • سميرة
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:31

    حشومة وعار يجيوا الجينرالات ويطردوا المغاربة من أرضهم في فكيك والمخزن ينظر ويضرب الطم كأنه لا شيء.ربما غدا يدخلون لوجدة ويستعمرونها لأنهم يقولون أنها جزائرية كذلك ومن يدري يدخلون حتى الحسيمة، متى نسكت ونبكي ونشتكي للمنتظم الدولي.هل المخزن يقدر فقط على قمع الشعب المغربي أم ماذا؟

    4
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  • حسان
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:32

    كلام فارغ لا علاقة له بي الواقع
    اسئل بني صهيون يشرحو لك نوع العلاقة المفروضة عل الطرفين
    واسئل نفسك سبب عدم تدخل أطراف خارجية على الخط تفهم القصة بي اكملها

    -3
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  • نعمم
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:32

    واش الجزاءر يين شعبهم وما رحموهش مسكين لا تغذية لا سيولة ما كاين غير القمع الصباط كيفاش بغيناهم يكونو مع المغاربة
    ثانيا حكم العسكر راه معروف همجي وما يهمه هو السلطة

    2
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  • naimar
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:35

    يجب على السلطات المغربية أن تقطع الماء عليهم وتقطع العلاقة بصفة نهائية مع الجزائر وطرد سفيرها من المغرب إنتهى الكلام مع جيران السوء أفعالهم أكثر من اليهود بل هم اليهود .أقولها وأعيظها يجب قطع منابيع المياه المغربية عن دخولها لأرض العدو

    -1
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  • مصطفى
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:36

    يجب طرد كل جزائري وسحب ممتلكاته بدعوى انها فوق ارض مغربية ، لكن لا نملك الا حكومة مذلولة للاسف

    0
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  • karim
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:38

    سجل يا تاريخ ، سجلوا ياخاوة خاوة السلطات الجزائرية طردت مئات الآلاف من المغاربة حفاة عراة في العيد الأضحى المبارك ، وهاهو يتكرر نفس السيناريو في طرد الجزائرعدد هائل من الفلاحين المغاربة من أرض العرجة في ليالي إستقبال رمضان المبارك،

    1
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  • Nouri
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:38

    يجب على الدولة أن تعوض كل المتضررين..لان خطء قامت به حكومة في دالك الوقت لم ترسم الحدود بشكل صحيح .وهي من تتحمل مسؤولية…الكل يعرف أن نضام حركي يريد جر المغرب الى الحرب وفوضة…لانهم فقدو كل شيء..{ شعب فاق بهم . } لهدا يجب علينا ترسيم الحدود معهم ونساو الصحراء الشرقية…لكي لا نترك لهم فرصة للانتقام واستفزازنا….

    3
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  • لحسن
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:38

    حسب ما قيل فان تلك الاراضي جزائرية وفق ترسيم الحدود في 1972 ومصادقة البرلمان المغربي على ذلك سنة 1992 .اذن اين المشكل ؟ ربما في ترك هولاء المزارعين يستثمرون بهذه الاراضي الجزائرية منذ سنة 1992 حتى اليوم وهذا قاله العديد منهم في اشرطة متعددة . كان الاولى على ما اعتقد، ان يخبر هولاء الملاك منذ ذلك التاريخ بان اراضيهم قد خضعت لنزع الملكية لصالح دولة مجاورة و يجب تعويضهم اذن من طرف الدولتين المغرب والجزائر لان القرار كان من هتين الدولتين معا . هذا رايي والله اعلم ?

    4
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  • Tarik
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:39

    Oui bon et puis quoi demain ils prendront même d’autres territoires ,;,vus que nous n’avons personne pour défendre ce malheureux peuple sans defense

    -2
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  • Chicago
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:40

    الحل الوحيد هو الحرب ضد الجزائر. هدا الجار اللدي يدعي الإسلام و يعترف بعصابة ليس لها اي تاريخ . يجب أن نقود حربا ضد الجزائر كيفها كانت نتيجاتها نحن المغاربة مسلمون و يهود . نريد تصفيت هدا الملف . هناك مغاربة يهود في اسرائيل على أتم الاستعداد لخوض حرب ضد الجزائر.

    -1
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  • وجدي
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:40

    يجب محاسبة من سلم تلك الاراضي في اتفاق الحدود للجزائر. اراضي مغاربة ابا عن جد . يتم اعطاؤها لبلد آخر ! لم يسبق لي ان رأيت هذا في اي مكان في العالم. ياك المغرب ربح في ارض الرمال و المعللون يعايرون الجزائريين بأمكالة. و عطيني يومين و نتقهواو في وهران . و في الاخير الجزائر واخدة اراضي مغربية . كثرة الهم تضحك

    5
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  • اطلنتكي
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:47

    لقد حان الوقت للمغرب بوضع ملفه لدى الامم المتحدة للمطالبة باسترجاع الصحراء الشرقية علما ان كل المراجع التاريخية متوفرة لدى السلطات الفرنسية التي تؤكد احقية المغرب في هذه الاراضي

    1
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  • Abdou espania
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:51

    السلام عليكم فإذا كانت اراضي جزاءيرية على الدولة ان تعطيهم اراضي بديلة لماذا هذا العداء.

    2
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  • Mainz De
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:51

    لن ترتاح الجزائر حكومتا وشعبا حتى تدخل في حرب مع المغرب للعلم ان هده الحرب ستكون زلزال حرب لا مثيل لها في شمال افريقيا الجزائر تريد ميناء في المحيط الأطلسي لا يهمها الصحراويين هدا هو السبب

    1
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  • مغربي
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:51

    قرار النظام الجزاءري قرار إجرامي لايرعى الاخوة بين شعبين شقيقين. و المغرب كان لابد أن يستفيد من تهجير المغاربة في عهد المقبور بومدين بتمديد الجدار الدفاعي من اسا الزاك إلى وجدة لان النظام العسكري المجرم لن يتوانى في استفزاز المغرب و جره للحرب خاصة مع صمت الحكومة في القضية الأخيرة.

    2
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  • مواطن
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:54

    يجب أن تعامل السلطات المغربية الجزائريين المتواجدين على التراب المغربي بدون حق بالمثل.

    0
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  • Said russia
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:59

    عذرا لا مجال للمقارنة بين الحدثين ف 1975 تم طرد المغاىبة من الجزائر اليوم تم المغاربة من المغرب

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