طعنات سكين تعجل بوفاة أربعيني بأولاد النمة

تمكنت عناصر الشرطة بسبت أولاد النمة بإقليم الفقيه بن صالح، الاثنين، من توقيف ثلاثيني للاشتباه فيه بالاعتداء على شخص ينحدر من حي سيدي بن عدي بواسطة السلاح الأبيض، مما عجل بوفاته.

وذكرت مصادر هسبريس أن خلافا نشب بين المشتبه فيه والضحية، تطور إلى استعمال السلاح الأبيض، ما تسبب للأخير، البالغ من العمر حوالي 44 سنة، متزوج وله ثلاثة أطفال، في الإصابة بجرح غائر على مستوى الصدر، أفضت إلى مفارقته الحياة قبل بلوغ المستشفى الجهوي لبني ملال.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وخلفيات ودوافع ارتكاب هذه الجريمة.