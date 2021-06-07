طعنات سكين تعجل بوفاة أربعيني بأولاد النمة

تمكنت عناصر الشرطة بسبت أولاد النمة بإقليم الفقيه بن صالح، الاثنين، من توقيف ثلاثيني للاشتباه فيه بالاعتداء على شخص ينحدر من حي سيدي بن عدي بواسطة السلاح الأبيض، مما عجل بوفاته.
وذكرت مصادر هسبريس أن خلافا نشب بين المشتبه فيه والضحية، تطور إلى استعمال السلاح الأبيض، ما تسبب للأخير، البالغ من العمر حوالي 44 سنة، متزوج وله ثلاثة أطفال، في الإصابة بجرح غائر على مستوى الصدر، أفضت إلى مفارقته الحياة قبل بلوغ المستشفى الجهوي لبني ملال.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وخلفيات ودوافع ارتكاب هذه الجريمة.
وعباد الله طبقوا الاعدام، راه الاعدام شرع الله، والاعدام ثم الاعدام ثم الاعدام ، راه غادية البلاد فالخسران احمادي.
اكرر السؤال من المسؤول عن هذه الحرب الأهلية التي نعيشها
هادشي بزااااف كل نهار جريمة قتل بالسلاح الابيض واش لهاد الدراجة ولات حياة الناس رخيصة لا حول ولاقوة الا بالله فين ايامات الحسن الثاني كان لي لقاو عندو غير موس ديال الخضرة كايتشد..خاص هاد الايام ترجع .
لقد أصبح خبر القتل مألوفا في مغربنا الحبيب وهذا في غاية الخطورة وأتعجب من أمر دولة بعدتها وعتادها وعدد رجال أمنها وأعوان سلطها تقف متفرجة أمام مايحدث كل يوم من إزهاق للأرواح والأنفس أليس مانراه ونسمعه كل يوم إرهابا حقيقيا بما تحمله الكلمة من معنى ؟! لماذا تكتفي الدولة باعتقال الجناة ولا تتدخل إلا بعد وقوع الجريمة؟ لماذا لا تنهج خططا استباقية وقائية تحفظ بها أرواح المواطنين وتثبت الأمن في البلاد سيما أن المجرمين معروفون في كل مدينة وقرية في كل حي و دوار؟! لماذا لا تحرم وتجرم حمل الأسلحة البيضاء؟ لماذا تغيب عن الدولة الإرادة الحقيقية والنية الصادقة في محاربة المخدرات والقضاء على الإجرام الذي بات ينخر جسد هذا الوطن؟! لك الله يا بلادي لك الله يا مغرب!
هدا النوع العنف بالسلاح الابيض نجده مع الاسف كثيرا في الاوساط الهشة من اصول عربية .تارة الزوج مع زوجته وخصوصا بين الشباب وحتى المراهقين قلة التربية وثقافة زنقاوية وسلطة فاشلة .