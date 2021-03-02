طلبة الجزائر يعاودون الاحتجاج رغم منع المسيرات

تظاهر ما يقرب من ألفي طالب ومعهم أساتذة ومواطنون، الثلاثاء، وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة ورغم منع المسيرات بسبب انتشاء وباء “كوفيد-19″، على ما شاهد مراسل وكالة فرنس برس.
وهذه المرة الثانية التي يخرج فيها الطلاب في مسيرة، منذ نحو عام من تعليق تظاهرات الحراك ضد النظام في مارس 2020.
وسار الطلاب من ساحة الشهداء نحو وسط العاصمة. وعلى الرغم من محاولة الشرطة منعهم فإن المحتجين تمكنوا من تجاوز الحصار، بالمرور عبر الشوارع الضيقة إلى حي القصبة.
ورحب سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بخروج الطلاب وكتب في تغريدة: “اليوم، ابتكر الطلاب من خلال السير في الأزقة الضيقة لتجاوز الشرطة والقيام بمسيرة سلمية. لقد نجحوا (…) كل الطرق تؤدي إلى الحراك”.
وردّد المتظاهرون شعاراتهم المعتادة “جزائر حرة وديمقراطية” و”دولة مدنية وليس عسكرية”، كما اعتادوا على ذلك كل يوم ثلاثاء منذ بدء الحراك في 22 فبراير2019.
كذلك خرجت تظاهرة في بجاية، حسب صور نشرها مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي. وانتهت من دون تسجيل حوادث.
وفي العاصمة، أجبرت الشرطة الطلاب على ركوب حافلات النقل الخاصة بهم من أجل مغادرة وسط المدينة وإنهاء التظاهرة.
وفي الذكرى الثانية للحراك، خرج الآلاف لاستئناف المسيرات بعد 11 شهرا من توقفها.
ومساء الاثنين، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن “أغلب مطالب الحراك الأصلي تمت تلبيتها”، كما جاء في حوار مع وسائل إعلام محلية بثه التلفزيون الحكومي.
وأضاف تبون: “نحن اليوم في الذكرى الثانية للحراك الشعبي، والشعب ربما خرج ليذكر بهذه المناسبة… بمطالب الحراك الأصلي الذي تم تقريبا تلبيتها”.
ولكن المطلب الأساسي للحراك، كما عبر عنه في مسيراته، هو “رحيل النظام الحاكم” منذ استقلال البلاد في 1962.
تبونهم خرج عليهم بلقاء صحفي كله كلام عن انه هو من يتحكم في العسكر و ليس العكس و ان المغرب مصدر جميع المشكلات ولم يقدم اي حل لمشاكل البلاد السياسية و خاصة الاقتصادية. زد على دالك ان تقرير للبنك المركزي تحدت عن حجم السيول عند الابناك و اعطى رقم صغير جدا ما يعني ان الشعب خائف من المستقبل و يحتفض بماله في المنزل عوض الابناك مما ينتج عنه مشاكل كل اخر شهر حين يتم صرف المرتبات ولا تجد الابناك سيولة لدفعها. المهم الافلاس في الطريق و الكل يحس به الا هو.. اما انه جاهل و تلك مصيبة و اما انه يعرف وليس لديه حلول وتلك مصيبة اعضم.
ولو يخرج الشعب كله في الحراك يبقى في عين نظام الجنرالات مشاغبين واقلية تتامر مع أيادي خارجية… لن تكون هناك فائدة من المتظاهرات مهما كان حجمها ما دامت لم تنادي نهارا جهارا لإزالة الورم السرطاني الذي يختبا وراءه المتسلطين على رقاب الشعب الجزائري
لن يهدأ الشارع الجزائري حتى يرحل نظام العسكر الدموي وحزب التخرخير بعد أن جثم على صدور الجزائريين منذ الاستقلال المزعوم
الشيء الذي أستغرب أن مند تطبيع المغرب مع بنو صهيون بدأ يفتح حرب ضد عدة جبهات وبدأ يتخيل لكم أنكم قوة نووية هههههه و أخر ضحاياكم ألمانيا وم ما أدراك ما ألمانيا ولله العضيم في بعض الآحيان عند أقرأ تعاليق المغاربة يدخلني الشك أن المغرب مستشفى كبير للأمراض العقلية
الشعوب معادن، تعلموا الحرية، النظال من هذا الشعب الجبار الذي صنع اكبر ثورة تحررية في العصر الحديث
الى المدعو رامي المغرب رقم صعيب عليكم و المانيا انت خالعاك حنا ماخااعناش .. سير دير الصف على الحليب قبل مايتقاضى عشرة فعقل
لو كان الجزائريون رجال، لما بقيت فرنسا 132 سنة تقتل فيهم كالنعاج و لما بقيت عصابة العسكر تنهب ثروات البلاد و تحتقرهم بدون أن يثوروا.
شعب بدون هوية و لا تاريخ، أصبح أضحوكة للعالمين.
أين هو المشكل ان خرجو الطلب او المعلمين او الأطباء او الممرضين الاحتجاج فالجزائر والله تكون حفلة بنسبة للجميع ولا يقمعون ولا يسجنون ويسمع صوتهم اما المشاكل الجزائر في طريقها الى جزائر الجديدة ولا تحل في يوم والليلة وزد على هذا الكل يعلم ما افسده الدهر لا يصلح في يوم أو اسبوع او شهر او سنة الاهم العصابة فالسجون والمنجل يواصل الحصد حتى تجني محصولنا ندعو الله ان يحمي هذا البلد الذي شر الأعداء وشعبه العضيم الذي لا يركع لغير الله
ولو يخرج الشعب كله في الحراك سبكون في عين نظام الجنرالات أقلية من المشاغبين يتتامرون مع أيادي خارجية… لن تكون هناك فائدة من المتظاهرات الفلكلورية مهما كان حجمها ما دامت لم تناديي صراحة بإزالة الورم السرطاني الذي يختبا وراءه المخربين لثروات الشعب وكان سببا في كل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي نعيشها البلاد