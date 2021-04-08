طلبة بالمدارس العليا للأساتذة يطلبون التحقيق في الحرمان من المنحة الدراسية

يعيش عدد من طلبة المدارس العليا للأساتذة في وضعية اجتماعية صعبة تؤثر على سيْر تكوينهم، بسبب عدم استفادتهم من المنحة الدراسية التي تقدمها وزارة التربية الوطنية.

ويبرر مكتب الأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، المكلف بصرف المنحة الدراسية للطلبة، عدم صرفها للطلبة المشتكين بكونهم منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

في المقابل، يقول الطلبة المعنيون بالحرمان من المنحة الدراسية إنهم غير منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإن أغلبهم لم يسبق لهم أن اشتغلوا في القطاع الخاص، وإنّهم مستوفون لجميع الشروط التي تخول لهم الاستفادة من المنحة.

وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أفاد أحدهم بأن بعض الطلبة يشتغلون خلال العطلة الصيفية، ويتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لكنهم يتوقفون بعد انطلاق السنة الدراسية.

وأضاف أنّ الطلبة استفسروا حول الأمر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتم إخبارهم بأن من حقهم الاستفادة من المنحة الدراسية ما دام أنهم متوقفون عن العمل.

وتخصص وزارة التربية الوطنية خلال كل سنة جامعية منحا للطلبة المستوفين للشروط المطلوبة كدعم مالي قصد المساعدة في تلبية بعض متطلبات الحياة الجامعية.

ويتساءل طلبة المدارس العليا للأساتذة المحرومون من المنحة الدراسية حول الدواعي الحقيقة لعدم تمكينهم من منحهم، خاصة وأن الإدارة المسؤولة قبلتْ طلبات الاستفادة التي تقدموا بها، وتوصلوا بالبطاقة الالكترونية البريدية المتعلقة بسحب المنحة.

وبالرغم من توصلهم ببطائق السحب الإلكترونية، فقد تفاجؤوا خلال الشطر الثاني من السنة الدراسية الجامعية الحالية بعدم توصلهم بمستحقاتهم، بذريعة أنهم منخرطون في الصندوق الضمان الاجتماعي، رغم أنّ أغلبهم لم يسبق لهم أن اشتغلوا في القطاع الخاص.

وقال الطالب الذي تحدث إلى هسبريس إنه وزملاءَه المحرومين من المنحة الدراسية يعانون الأمرّين، مضيفا أنّ الإدارة المسؤولة تطلب منهم وضع شكايات في الموقع المخصص لهذا الغرض، “لكنّ هذه الخدمة غير متاحة”، على حد تعبيره.

ولم يتسنّ أخذ رأي مسؤولي مكتب الأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية لوجود رقم هاتف المكتب خارج الخدمة، فيما يطالب الطلبة وزير التعليم العالي “بفتح تحقيق في الموضوع، وإعطاء أوامره بتسريع صرف مستحقات الطلبة المتضررين”.