طلبة بالمدارس العليا للأساتذة يطلبون التحقيق في الحرمان من المنحة الدراسية

يعيش عدد من طلبة المدارس العليا للأساتذة في وضعية اجتماعية صعبة تؤثر على سيْر تكوينهم، بسبب عدم استفادتهم من المنحة الدراسية التي تقدمها وزارة التربية الوطنية.
ويبرر مكتب الأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، المكلف بصرف المنحة الدراسية للطلبة، عدم صرفها للطلبة المشتكين بكونهم منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
في المقابل، يقول الطلبة المعنيون بالحرمان من المنحة الدراسية إنهم غير منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإن أغلبهم لم يسبق لهم أن اشتغلوا في القطاع الخاص، وإنّهم مستوفون لجميع الشروط التي تخول لهم الاستفادة من المنحة.
وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أفاد أحدهم بأن بعض الطلبة يشتغلون خلال العطلة الصيفية، ويتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لكنهم يتوقفون بعد انطلاق السنة الدراسية.
وأضاف أنّ الطلبة استفسروا حول الأمر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتم إخبارهم بأن من حقهم الاستفادة من المنحة الدراسية ما دام أنهم متوقفون عن العمل.
وتخصص وزارة التربية الوطنية خلال كل سنة جامعية منحا للطلبة المستوفين للشروط المطلوبة كدعم مالي قصد المساعدة في تلبية بعض متطلبات الحياة الجامعية.
ويتساءل طلبة المدارس العليا للأساتذة المحرومون من المنحة الدراسية حول الدواعي الحقيقة لعدم تمكينهم من منحهم، خاصة وأن الإدارة المسؤولة قبلتْ طلبات الاستفادة التي تقدموا بها، وتوصلوا بالبطاقة الالكترونية البريدية المتعلقة بسحب المنحة.
وبالرغم من توصلهم ببطائق السحب الإلكترونية، فقد تفاجؤوا خلال الشطر الثاني من السنة الدراسية الجامعية الحالية بعدم توصلهم بمستحقاتهم، بذريعة أنهم منخرطون في الصندوق الضمان الاجتماعي، رغم أنّ أغلبهم لم يسبق لهم أن اشتغلوا في القطاع الخاص.
وقال الطالب الذي تحدث إلى هسبريس إنه وزملاءَه المحرومين من المنحة الدراسية يعانون الأمرّين، مضيفا أنّ الإدارة المسؤولة تطلب منهم وضع شكايات في الموقع المخصص لهذا الغرض، “لكنّ هذه الخدمة غير متاحة”، على حد تعبيره.
ولم يتسنّ أخذ رأي مسؤولي مكتب الأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية لوجود رقم هاتف المكتب خارج الخدمة، فيما يطالب الطلبة وزير التعليم العالي “بفتح تحقيق في الموضوع، وإعطاء أوامره بتسريع صرف مستحقات الطلبة المتضررين”.
على وزير التعليم الإستقالة من منصبه، كونه غير كفؤ ولا يجد حلولا لمشاكل وزارته،
حكومة بدون مراقبة أو محاسبة فلا تنتظر منها شيء
سنة سوداء علي الدولة المغربيه احتجاجات وغضب من كل الاتجاهات . احتقان شعبي علي الأبواب الله يحفط بلدنا
هل مسؤولي وزارة التربية الوطنية لديهم الحس الوطني والاجتماعي بخصوص هذا الملف ؟ أينتظرون أن يخرج آلاف الطلبة المحرومين من منحهم الجامعية إلى الشارع للاحتجاج؟ فالمكتب الوطني الجامعي المكلف بالمنح يتحمل المسؤولية كاملة ، فتسوية ومعالجة الأمر لا يتطلب كل هذا التماطل والتقاعس في تسوية هذا الملف.
أن كل شيء واضح انكم من فءة الاساتذة الذين سيطبق عليهم التعاقد .وهو انتم اليوم ما زلتم لم توقعوا على العقد ليست للمالية حق أداء المنح أو الأجر حتى تتوصل الأكاديميات الاساتذة التعيين لكل جهة .فلا تستغربوا من تعطيل الأجر أو المنحة .
كثيرة هي الفتن التي يقف وراءها العدل والإحسان كما هو الشأن التنسيقية المتعاقدين المتقاعسين .
كثير من المنتمين للتعليم مصابون بالجشع وحب المال بشكل غريب لهذا تجدهم يبحثون عنه في اي مكان وبأي طريقة .
هذا المشكل يهم جميع الطلبة و ليس فقط طلبة المدارس العليا للأساتذة،
من ينظر في حالنا نحن الطلبة ؟ المسؤولون الفارغون المنشغلون في روتين العمل السهل و الاستمتاع بما توفر لهم الدولة ؟
نحن يا سادة، منا طلبة لا يستطيعون حتى اعداد وجبة واحدة في اليوم بسبب أزمات المالية + اغلاق احياء جامعية + … و أسرنا متواضعة ماليا.
من يفهمنا ؟
معايير اللاستفادة من منحة التعليم العالي لا تأخذ بعين الاعتبار الوضعية المادية والاجتماعية لاولياء امور الطلبة كيف يعقل ان أبا له ثلاثة أبناء يدرسون بكليات خارج مدينتهم ولا يستفيد اي منهم بدعوى ان دخل الولي هو 6000 درهم شهريا او اقل او حتى 10000 درهم عقليات المشرفين على العملية تظل جامدة ولا تعمق البحث ولا تواكب العصر ناهيك عن بعض التجاوزات في معيار اللاستحقاق حيث يحرم من يستحق ويستفيد من لا يستحق اكبر ضحية في العملية هم ابناء الكائنات الشهرية ( الموظفون)