طلبة مع فتح المقاهي لمراجعة الدروس بسلوان

احتج عدد من طلبة الكلية متعددة التخصصات بالناظور، ليلة الجمعة، على إجراءات المنع بعد الثامنة ليلا، التي حرمتهم من ارتياد المقاهي لمراجعة مقرراتهم الدراسية والاستفادة من خدمات الأنترنيت.

وطالب المحتجون، الذين نظموا حلقية نقاشية أمام الكلية، بالعمل على فتح المقاهي بطريقة استثنائية أمام الطلبة القاطنين بالحرم الجامعي، خاصة الذين يتابعون دراستهم في أسلاك الماستر، والمطالبين بإنجاز العروض والبحوث باستمرار.

وقال نعيم لزرك، أحد الطلبة المتضررين، إن إجراءات المنع التي أعلنت عنها الحكومة لتدبير المرحلة المتعلقة بشهر رمضان، لم تأخذ بعين الاعتبار وضعية عدد من الطلبة الذين يتابعون دراستهم بالكلية، والقادمين من مناطق بعيدة.

وأكد نعيم أن الطلبة يعانون في ظل حرمانهم من المكان الوحيد، الذي يراجعون فيه مقرراتهم الدراسية وينجزون فيه بحثوهم وعروضهم، وهو المقهى، مشيرا إلى أن الدراسة تستمر إلى الخامسة زوالا، وأن الطلبة لا يجدون الوقت المناسب لاقتناء حاجياتهم، في ظل إغلاق المطعم الجامعي، لذلك يؤجلون مراجعة دروسهم إلى الفترة الليلية التي تغلق فيها كل المحلات.

وأضاف أن هذا المشكل ينضاف إلى عدد من المشاكل التي عانى منها الطلبة خلال هذه السنة، مثل إغلاق الحي الجامعي الذي دفعهم إلى كراء شقق سكنية، مبرزا أن الطلبة لا يجادلون في إجراءات المنع بقدر ما يطالبون فقط بإيجاد حل لهم في ظل تفعيل هذا القرار الحكومي.