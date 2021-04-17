طلبة مع فتح المقاهي لمراجعة الدروس بسلوان

احتج عدد من طلبة الكلية متعددة التخصصات بالناظور، ليلة الجمعة، على إجراءات المنع بعد الثامنة ليلا، التي حرمتهم من ارتياد المقاهي لمراجعة مقرراتهم الدراسية والاستفادة من خدمات الأنترنيت.
وطالب المحتجون، الذين نظموا حلقية نقاشية أمام الكلية، بالعمل على فتح المقاهي بطريقة استثنائية أمام الطلبة القاطنين بالحرم الجامعي، خاصة الذين يتابعون دراستهم في أسلاك الماستر، والمطالبين بإنجاز العروض والبحوث باستمرار.
وقال نعيم لزرك، أحد الطلبة المتضررين، إن إجراءات المنع التي أعلنت عنها الحكومة لتدبير المرحلة المتعلقة بشهر رمضان، لم تأخذ بعين الاعتبار وضعية عدد من الطلبة الذين يتابعون دراستهم بالكلية، والقادمين من مناطق بعيدة.
وأكد نعيم أن الطلبة يعانون في ظل حرمانهم من المكان الوحيد، الذي يراجعون فيه مقرراتهم الدراسية وينجزون فيه بحثوهم وعروضهم، وهو المقهى، مشيرا إلى أن الدراسة تستمر إلى الخامسة زوالا، وأن الطلبة لا يجدون الوقت المناسب لاقتناء حاجياتهم، في ظل إغلاق المطعم الجامعي، لذلك يؤجلون مراجعة دروسهم إلى الفترة الليلية التي تغلق فيها كل المحلات.
وأضاف أن هذا المشكل ينضاف إلى عدد من المشاكل التي عانى منها الطلبة خلال هذه السنة، مثل إغلاق الحي الجامعي الذي دفعهم إلى كراء شقق سكنية، مبرزا أن الطلبة لا يجادلون في إجراءات المنع بقدر ما يطالبون فقط بإيجاد حل لهم في ظل تفعيل هذا القرار الحكومي.
واسير قرا فداركم براكا من البسالة، عمري راجعت فالقهوة هادي موضة ممكن نستغناو عليها. راجعنا غير فديورنا والحمد كنا من الناجحين
اللي بغا يقرا راه يقرا في اي مكان ماشي بالضرورة المقهى
زعما راكم طلبة وقريين وواعيين ماخلتي الأميين ما يديرو
ولكن مابقاتش فالقراية بقات فالقفوزية
طلبة سلوان يطالبون بفتح مقاهي لدراسة لا غير ههههههههههههههههههه
طلب عجيب هل المقاهي وضعت للمراجعة؟ هناك المكتبات والبيوت والفضاء الفسيح بالنهار الا اذا كانت هناك حاجة اخرى في نفس يعقوب.
عواشر مبروكة لجميع المغاربة الطلبة ديال سلوان ماعندهم حتى مشكلة غير لقهاوي هما المشكل ديال المراجعة حقاش مكاين فين اراجعو مساكن الناس مالقات ماتصرف في هاد لعواشر او هما مساكن بغاو لقهاوي باش اراجعو ندمت حتى جاوبت على هاد الموضوع بان ليا موضوع بليد سمحو ليا الطلبة سيرو راجعو في ديوركم بارك من لكلام الخاوي
سيرو اوليداتي دخلو لديوركم راه كورونا نايت خارجا دابا تصيد لكليان حتى ل 6h د الصباح و رجعو تكون دخلات سكرانة لدارها..