طلبة يفوزون بجائزة المسابقة الجامعية للقراءة

فاز طلبة مغاربة بجوائز المسابقة الجامعية للقراءة، في نسختها الأولى، المنظمة في إطار فعاليات المعرض الافتراضي للكتاب المغربي، الذي تنظمه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بشراكة مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة وبتعاون مع شبكة القراءة بالمغرب.

وشارك في هذه المسابقة 450 قارئا وقارئة من جميع الجامعات المغربية، ونظمت في صنفين، هما: التسجيل الصوتي لكتاب مغربي، وتقديم قراءة في كتاب مغربي.

وفي الصنف الأول، ظفر الطلبة شيماء خضر من تطوان عن جامعة عبد المالك السعدي، ويونس البيض عن العرائش عن الجامعة نفسها، وكوثر طربوش من مراكش عن جامعة القاضي عياض.

وفي صنف تقديم “كتاب مغربي، فكر، أدب باللغة العربية ـ أدب بلغة أجنبية”، أعلنت “الجائزة الجامعية للقراءة” فوز كل من أمل زبيد من مراكش عن جامعة القاضي عياض، وزهير قرطيطة من الرباط عن جامعة محمد الخامس، وعبد الواحد حاجي من فاس عن جامعة سيدي محمد بن عبد الله.

وترأس لجنة تحكيم الجائزة عبد اللطيف كيداي، عميد كلية علوم التربية بالرباط. وتكونت، في الصنف الأول، من: إدريس الغزواني، أستاذ باحث في السوسيولوجيا، كلية علوم التربية بالرباط، وحسن اليوسفي، أستاذ باحث بكلية علوم التربية بالرباط وكاتب في المسرح، وعبد الكريم الشباكي، أستاذ باحث بكلية علوم التربية بالرباط وشاعر، وعتيقة هاشمي، أستاذة اللغة العربية بالرباط، ومنير ندي، طالب باحث شعبة الجغرافيا كلية الآداب، المحمدية، ونجية مختاري، مفتشة سابقا في اللغة العربية عضو بشبكة القراءة بالمغرب.

وتشكلت لجنة تحكيم الصنف الثاني، من كل من جمال بندحمان، أستاذ باحث شعبة اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق الدار البيضاء، ورقية أشمال، أستاذة باحثة في القانون العام، كلية علوم التربية، بالرباط، وسميرة الركيبي، أستاذة باحثة، شعبة اللغة الإنجليزية وآدابها، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك، الدار البيضاء.

كما تكونت اللجنة من كل من عبد اللطيف محفوظ، أستاذ باحث بشعبة اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك، وكاتب، ومحمد بن حساين، أستاذ اللغة العربية وعضو شبكة القراءة بالمغرب بتطوان، ومصطفى أوسرار، أستاذ باحث في كلية علوم التربية بالرباط، ونجاة الوافدي، أستاذة باحثة في السوسيولوجيا وعلوم التربية بمركز تكوين الأساتذة بالرباط وعضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين، ونجاة باسو، أستاذة باحثة في سوسيولوجيا التربية، كلية علوم التربية، بالرباط، وهدى أبيلو، شعبة اللغة الفرنسية وآدابها، كلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق الدار البيضاء.

وتكونت اللجنة التنظيمية للدورة الأولى من المسابقة الجامعية للقراءة، من: عمر حلي، رئيس سابق لجامعة ابن زهر، أكادير، ومراد موهوب، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق الدار البيضاء، ورشيدة رقي، عضو بشبكة القراءة بالمغرب وأستاذة بكلية العلوم عين الشق الدار البيضاء، ومنير ندي، عضو شبكة القراءة بالمغرب وطالب باحث بشعبة الجغرافيا كلية الآداب المحمدية، وعتيقة هاشمي، عضو بشبكة القراءة بالمغرب وأستاذة اللغة العربية بالثانوي التأهيلي.