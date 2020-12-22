"طلقات نارية" تسقط شخصا في قبضة أمن الناظور

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور، صباح الثلاثاء، شخصا يبلغ من العمر 37 سنة يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالهجوم على مسكن الغير وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص واستعمالها في ظروف من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر.

وفي تفاصيل الواقعة، أطلق شخص، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، ثلاث رصاصات في الهواء من سلاح للصيد على خلفية نزاع جمعه بأحد جيرانه بحي الرويسي بمدينة أزغنغان التابعة ترابيا لإقليم الناظور.

وتجاوبت عناصر الشرطة القضائية مع الحدث، لتنجز أبحاثا وتحريات في القضية قادت إلى تحديد هوية الشخص المعني وتوقيفه بعد مرور وقت وجيز من اقتراف هذا الفعل الإجرامي.

ومكنت عملية التفتيش المنجزة داخل منزل المشتبه فيه من حجز ثلاث بندقيات للصيد تحمل تراخيص منتهية الصلاحية و82 خرطوشة نارية، إضافة إلى جوازيْ سفر في اسم شخصين ينحدران من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

واُحتفظ بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.