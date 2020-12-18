طنان يناشد حكام الدوري الهولندي لحمايته من التدخلات

طالب الدولي المغربي أسامة طنان، نجم فيتيسه أرنهيم لكرة القدم، حُكّام الدوري الهولندي بتوفير الحماية له من التدخلات العنيفة التي يتعرّض لها بشكل مستمر في المباريات الأخيرة، مشيرا إلى أن جسده سيكون الضحية.

وقال النجم المغربي، الذي اختير كأفضل لاعب في أربع مباريات لناديه منذ بداية الموسم الحالي، أثناء حديثه لموقع “فوتبول إنترناشيونال” الهولندي: “لا أبحث عن لعب دور الضحية؛ غير أنني ضقتُ ذرعا بالتدخلات القوية التي أتعرّض لها في كل المباريات. قلتها سابقا وأكررها حاليا، على الحكام أن يوفروا الحماية للاعبين. المدرب أصبح مضطرا لتعويضي في كل مباراة، بسبب هذه التدخلات العنيفة”.

وأضاف طنان: “الجانب الإيجابي أنهم يفعلون ذلك لأنهم لا يستطيعون منعي من اللعب، والجانب السلبي هو أنني أغادر الملعب مصابا بكدمات واضطررت إلى استخدام آلة صنع الثلج في كل مرة”.

وتابع نجم فيتيسه أرنهيم لكرة القدم: “في كثير من الأحيان، لا ينظرون إلى الكرة، فقط يدفعون ويركلون ويسحبون اللاعبين. ثم أفكر ماذا يفعل هؤلاء؟ في الغالب، هذه تعليمات بعض المدربين، كيف علمت بذلك؟ لأن اللاعبين يقولون لي ذلك”.

وأنهى حديثه بالقول: “أقول لنفسي، في بعض الأحيان، هل سأكون مضطرا لاستعمال العكازات للسير عندما سأبلغ من العمر 33 عاما؟”.

واستعاد البالغ من العمر 26 سنة أفضل مستوياته البدنية خلال الأشهر الأخيرة، بعد فترة ابتعاد طويلة عن ملاعب الكرة بسبب لعنة الإصابات والعقوبات التأديبية.

كما شهد أداء اللاعب تطورا لافتا في النسخة الحالية من الدوري الهولندي، مما جعله محل إشادة كبيرة؛ وهو ما فتح الباب كذلك أمام عودته إلى أحضان الأسود تحت قيادة وحيد خاليلوزيتش.

وشارك طنان في 10 مباريات، ساهم خلالها في 8 أهداف بين صناعة وتسجيل خلال 816 دقيقة لعب.

وحسب مؤشر “هو سكوريد”، فإن مهاجم الأسود يحتّل المركز الثاني في ترتيب أفضل نجوم الدوري الهولندي بمعدل 7.89 نقطة على 10.