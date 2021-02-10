طول أمد التحقيقات بشأن ملابسات الفواجع الإنسانية يثير استياء المغاربة‎

فواجع إنسانية كثيرة أثارت جدلا وطنيا طيلة العقدين الماضيين دون أن تفضي إلى محاسبة المسؤولين عنها، ففي كل مرة تفتح السلطات العمومية تحقيقا رسميا لتحديد ظروف وملابسات الحادث؛ غير أن حيثياته تظلّ طيّ الكتمان، ويتم إغلاق ملف التحقيق بعد “هدوء” الرأي العام.
وبمجرد فتح الحكومات المتعاقبة على تسيير شؤون البلاد لأي تحقيق حيال قضية معينة، يُسارع المغاربة إلى “التأفف” من مخرجاته، بالنظر إلى التجارب السابقة التي أثبتت أن التحقيق يبقى وسيلة لإخماد غضب المواطنين فقط؛ فيما لا يتم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي أصبح إحدى ركائز الدولة الديمقراطية.
ومن محرقة “روزامور” التي أودت بأرواح 55 شخصا عام 2008، مرورا بحادثة “تيشكا” التي مات إثرها 42 شخصا عام 2012، وصولا إلى “فاجعة طانطان” التي احترق فيها 33 شخصا أغلبهم تلاميذ، وانتهاءً بواقعة تدافع نساء الصويرة عام 2017 التي أسفرت عن مقتل 15 امرأة، ما زالت تلك التحقيقات التي فتحتها السلطات العمومية في شأن تلك الحوادث تشوبها الكثير من التساؤلات في ظل عدم الإعلان عن مخرجاتها.
ومنذ ثلاثة أسابيع، فتحت السلطات العمومية تحقيقا في قضية “غرق” شوارع مدينة الدار البيضاء، جراء الزخات المطرية التي شهدتها العاصمة الاقتصادية للمملكة طيلة أيام؛ غير أن الدولة لم تكشف عن أي “متورط” فيما وقع إلى حدود الساعة، فيما يتم تقاذف المسؤولية بين مجلس المدينة ووزارة الداخلية والشركة الفرنسية المكلفة بالتدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالدار البيضاء الكبرى.
وانتقد كثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المقاربة الحكومية في التجاوب مع تلك القضايا، حيث يتم “التهرب” من المسؤولية، ولا يُقدّم أي فاعل تنفيذي استقالته، ولا يترتب عن ذلك أي تأديب إداري أو جنائي، فضلا عن طول مدة التحقيقات التي تصل إلى سنوات.
وفي هذا الإطار، يرى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “المآسي تتكرر كل مرة نتيجة سيادة الفساد والرشوة وضعف تطبيق القانون؛ ومن ثم، فإن ذلك الفساد المستشري في دواليب العديد من المرافق العمومية يكون سببا في عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأوضح الغلوسي، في حديث مع هسبريس، أن “الوحدة الصناعية المتخصصة في النسيج بطنجة كانت تشتغل خارج الضوابط القانونية أمام أعين ومرأى كل المتدخلين المعنيين، سواء تعلق الأمر بسلطات التعمير التي منحت رخصة السكن أو السلطات المحلية أو الجهات المنتخبة أو أجهزة مفتشية الشغل”.
وأكد الفاعل الحقوقي أنه “لا يمكن الحديث عن ورشة سرية، بل يتعلق الأمر بورشة خارج نطاق القانون”، ثم زاد شارحا: “كلما وقعت حادثة ما يتم التباكي أمام أعين الكاميرات؛ بينما لا يُقدم أي شخص استقالته، ولا نرَ أي جزاء إداري أو تأديبي أو جنائي حيال الموضوع”.
واستطرد: “عدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يشجع الآخرين على التمادي في خرق القانون؛ فعدم تحمل المسؤولية بقى أمرا مخجلا بالنسبة إلى الحكومة، في الوقت الذي ينبغي فيه تقديم الاعتذار للمجتمع، وتقديم الاستقالة على أقل تقدير، بينما يتم فتح تحقيقات طويلة لذر الرماد في العيون فقط بانتظار مآسٍ جديدة”.
تعبنا من الانتقادات للمسؤولين…وف الحقيقة حتى الشعب معاون على هد الأوضاع. ملي يمشي لمقاطعة يعطي الرشوة ويعطيها ف المستشفيات وف المدارس والله شفتها حتى ف المخبزات. واحد يقدم رشوة باش ديك البنت تسربيه دغيا….
اين هو صندوق الكوارث الطبيعية، بحيث تم اضافة 200 درهم عند تامين كل سيارة واصبحت اجبارية، اتمنى ان يستفيد منها ابناء وطني. وان كانت امنيتي لن تتحق. الحمد لله لنا رب رحيم .
طول أمد التحقيقات الهدف منه مرور الوقت حتى ينسى الناس الفاجعة و يعود الجميع إلى مشاغلهم اليومية، و ينفلت المسؤولون من العقاب عملا بالحكمة السائدة : كم من حاجة قضيناها بتركها. مصيبة في التقصير و مصيبة في المحاسبة.
محاسبة المسؤولين أولهم لمقدم والقايد حيت هادو هما اللي كيعطيو رخص البناء. الله ياخد الحق فهاد المسؤولين مكاين غير الرشوة والسرقة ولا من يحاسبهم.
يا أخي سيبة و لا قانون وشرع اليد فهاد البلد لدرجة أن الحيوانات المنوية ديالي ولات كتخاف تخرج … فما بالك نتزوج ونولد ونستقر …
آش هاد العجب؟
بالمغربية فتح تحقيق يعني طي الملف و التستر على المسؤولين …
و هو العبث الذي نتخبط فيه و نحن في طريقنا للهاوية
نحن شعب ننسى بسرعة.. من يلاحظ منحنى التعاطف خلال فاجعة مقتل الطفل عدنان مرورا بالجريمة البشعة في سلا. وصولا إلى كارثة مرأب طنجة. يلاحظ ان المنحنى في الانخفاض. وقد تأتي كوارث أخرى أشد ولا أحد سيتكلم
الفساد يتحكم في مصائرنا يجب تعديل القانون الجنائي لإعدام كل من ثبت تقصيره خاصة من موظفي الدولة نحن الان في طريق الكوارث اذا استمر التساهل مع الفساد قد تقع عندنا كارثة مثل مرفء بيروت
نطلب من صاحب ااجلالة فتح تحقبق في 4 طون ديال الذهب ومحاسبة المسؤولين
لك الله ياوطني وعند ربكم تختصمون
كل التحقيقات التي فتحت ستضل حبيسة الرفوف لسبب بسيط هو انه كل مايهم الطبقة الفقيرة من الشعب لا يهم المسؤولين،لكن عندما يكون المسؤول المتضرر او فقط يدعي الضرر يفتح التحقيق في اسرع وقت وتتم المحاسبة والسجن والدليل مانشاهده مؤخرا كل شخص اراد فضح اي مسؤول فاسد يتم اعتقاله والزج به في السجن بسرعة البرق.القانون في المغرب على الطبقة الشعبية
كنت اتمنى تقديم اي مسؤول معني بالأمر لاستقالته لكن للأسف
السلام عليكم
المسؤولية مسؤوليتان:
المسؤولية الجنائية يحاسب عليها كل من قصر في عمله أو بتهاونه أو بفعل إرادي سبب في هاته الفاجعة.
و المسؤولية السياسية تتحملها الحكومة و الوزراء المسؤولون عن القطاع، سواء الداخلية، الصناعة…
المشكل أننا مع كل هاته الفواجع لم نسمع عن وزير واحد قدم استقالته أو أقيل!
ربما نحلم في يوم ما سيقدم وزير استقالته كما في الدول التي تحترم نفسها و شعبها.
هذا يضر كثيرا بصورة وسمعة البلاد.
اين الحكومة والنواب والاحزاب والمسؤولية الاولى لوزارة الشغل ووزارة الاقتصاد ووزارة التجارة والصناعة والوالي
بالله عليكم كيف تريدون العدالة وهم الخصم و الحكم.
أتمنى أن تقوم الجرائد الوطنية الإلكترونية بدورها الفعال في مراقبة التحقيقات و تنوير الرأي العام. بأن يتم فتح باب جديد مثل أبواب “سياسة” و “جهات” و ما إلى ذلك تسميه “تحقيقات وطنية”، عندما يدخل لها المتصفح يجد لائحة بكل التحقيقات الوطنية المهمة، مثل هته الفاجعة و غيرها من الحوادث. و إذا دخل لإحدى الحوادث يجد نبذة عن الفاجعة و عما حصل، ثم يجد تسلسلا زمنيا لتتبع التحقيق. مثلا في تاريخ كذا حدثت الحادثة، ثم في تاريخ كذا بدأ التحقيق، و في تاريخ كذا أعفي المسؤول فلان أو حوكم السيد فلان بالسجن و ما إلى ذلك، ليتأسس أرشيف للحادثة يمكن من تتبع تقدم التحقيق من عدمه، و أسفل ذلك يجد روابط كل المقالات التي نشرتهم الصحيفة حول تلك الحادثة.
هكذا يمكن للرأي العام تتبع الواقعة من الألف للياء عبر السنين المتعاقبة، ليرى إن تم إقبار التحقيق أو الإعلان عن المسؤوليات، و يصير باب “تحقيقات وطنية” مثل الأرشيف أو الموسوعة يمكن لنا نحن المواطنين الرجوع له حتى لا ننسى.
الحل هو استبدال هؤلاء الوزراء والبرلمانيين بآخرين يعينهم الملك على شاكلة السيد بوريطة الكفاءة والوطنية . لا نريد أن نسمع عن أي حزب ، كلهم يتسابقون للفوز بقطعة أكبر من كعكة المال العام والاستفادة من ريع السكن ، السيارة ، البنزين ، الأراضي …. لا يهمهم أرواح المواطنين الذين يقتطع من جيوبهم لينعم هؤلاء برغد العيش .
المغاربة باقي ما بغاوش يستوعبو أن المغرب يحكمه لوبيات الفساد و المافيا و العصابات اما الحكومة و من فوقها مجرد صورة لتأثيث مشهد الديموقراطية أمام العالم، المسؤولون كلهم فاسدون يعني لا يمكن لفاسد أن يحب الفساد و إن استمر المغرب على ما هو عليه سيفوت مصر في الديكتاتورية، مع الاسف ملك الفقراء لم يعد لهم بل أصبح يخدم الرأسماليين و الصهاينة عوض الدفاع عن كرامة الشعب الذي التف حوله في كثير من الفرص
على وزن اغنية ناس الغيوان (فين غادي بيا خويا )( دقة تبعا دقة وشكون ايحل الباب ) و فهاد الحالة نقولو(تحقيق تابع تحقيق و شكون اداها فينا غير باش ننساو
الجدية والشفافية والوصول الى الحقيقة هي الاهم في اي تحقيق ،اما المطالبة بمعاقبة واستقالة الناس ظلما فسنضيف للضحايا ضحايا آخرين ومن نوع آخر ونرفع من الضحايا دون ان نصل الى هدفنا ،بل بجب التريث واخد الأمور بعقلانية لانها مسؤولية امام القانون وامام الله سبحانه وتعالى .التحقيق والتدقيق بعيدا عن الاندفاع والتحامل على المسؤولين الابرياء. خطابي هدا الهدف منه العدالة وتجنب سقوط المزيد من الضحايا الأبرياء
هذا شيء عادي بالمغرب ، فالدولة إحتضنت الفساد حتى كبر وأصبحت هي محتضنة من طرف الفساد فلا يمكن للفساد محاكمة المفسدين تقام لجنات وتُقبر تقاريرها الفاقدة للمصداقية ويسير المغرب على هذا المنوال ولن يتغير فساد مالي ضخم بمئات المليارات و بعدة مؤسسات ويكون الفاسدين الآكلين للمال متسلسلين أي بعضهم ولي بعض في الإفساد ، وللقطع مع الفساد وجب على رب البيت أن يكون قدوة الأبناء وأن تكون يده نظيفة وليس لصا كبيرا يلبس جلباب التقوى .