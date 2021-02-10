طيران السينغال ينشط ربط الدار البيضاء وبرشلونة

أعلنت شركة الطيران الوطنية السنغالية، الأربعاء، قرارها تشغيل ثلاث رحلات أسبوعية بين داكار وبرشلونة عبر الدار البيضاء، اعتبارًا من 16 فبراير.

وأوردت الشركة، في بيان لها، أن “خط داكار-برشلونة” سيقترن بخط دكار-الدار البيضاء الذي سيعاد فتحه بعد توقف في بداية الأزمة الصحية.

وترتبط الوجهتان، الدار البيضاء وبرشلونة، على النحو التالي: داكار – الدار البيضاء – برشلونة ، برشلونة – الدار البيضاء – داكار. ويبدأ البرنامج الجديد في 16 فبراير 2021 بثلاثة ترددات أسبوعية؛ الثلاثاء والخميس والأحد.

ويقول الرئيس التنفيذي لشركة طيران السنغال، إبراهيما كين، إن الشركة اختارت تجربة هذا المسار الجديد من خلال تكوينه بهذه الطريقة لدعم إحياء السياحة في السنغال.

ومع تكييف أيام وأوقات الرحلات مع احتياجات المسافرين، سيعزز هذا الربط ويسهل الاتصال بين إفريقيا وجنوب أوروبا، وهو سوق رئيسي للمصدر السياحي.

وأوضح المتحدث أن “الخط الجديد يسمح بتقريب الشتات السنغالي القوي في إسبانيا من بلد المنشأ، من أجل تسهيل مساهمته في تنمية السنغال”.

وستستخدم في هذه الرحلات طائرة إيرباص A319 بها 120 مقعدًا: 12 في درجة رجال الأعمال و108 في الدرجة الاقتصادية.