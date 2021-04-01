عائلة "مربوط بالسلاسل" تنادي القلوب الرحيمة

14 عاما مرت منذ قيدته أمه بالسلاسل اتقاء شر قد يصدر عن شاب رفع عنه القلم، بسبب معاناته من مرض عقلي لا تملك الأسرة موارد لتغطية مصاريف علاجه منه بمستشفى للأمراض العقلية.
وتناشد أسرة هذا الشاب، الذي لم يتجاوز بعد سنته الـ 29، المحسنين مساعدتها على نقله إلى مستشفى يعالج حالته وينقذه من سلاسل اضطرت إلى تكبيله بها، خوفا من تصرفاته غير المتوقعة ولا محسوبة العواقب، ومن رد فعل القبلية التي هددت بالانتقام في حال وقوع أي خطب بسببه.
ويُذَكِّر معيش هذا الشاب، ووضعه، وتكبيله، بما عاشه مرضى نفسيا وعقليا من ظروف غير إنسانية في “ضريح بويا عمار”، ضواحي مدينة مراكش، الذي أغلقته وزارة الصحة سنة 2015.
وتقول أم الشاب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنها تكافح معه، فتغسل ملابسه، وتنظفه، وتحلق شعره ولحيته، وتطعمه، لكن ليس لها من حل في ظل ضعف وضعها الاجتماعي، إلا تكبيله.
وتضيف الأم القاطنة في المرجة بمنطقة لالة ميمونة، نواحي مولاي بوسلهام، أن أمها سبق أن أخذت الابن عندما كان طفلا لتربيه لما أنجبت هي أخا له، لكنها أعادته إليها.
ثم تزيد: “لَم يكن يجلس في مكانه، بل كان دائم التحرك، يضرب الناس، ويضرب إخوته، ويتيه، فقلت اللهم أربطه على أن يقع لي مشكل”.
وحول طبيعة المشاكل التي كان يخلقها هذا الشاب قبل تكبيله بالسلاسل، تستحضر أمه آخرها التي كانت سبب احتجازه في المنزل، قائلة: “قتل كلبا في منزل أصحابه بخنقه (…) ولما أحضرتُه، أخذ عصا وظلّ يضربني بها ويطاردني وأنا هاربة إلى أن ساعدني الناس، وعندما رجعنا إلى المنزل، ربطناه، ومنذ ذلك الحين، أي ما يزيد عن 14 سنة، وهو على هذه الحال. في عمره الآن 29 سنة”.
وتذكر الأم أن ساكنة الدوار اشتكت بها، قائلة لها، كما جاء على لسانها: “خذوا ابنكم إلى الطبيب، وإذا جرى مشكل بسببه سنقتلكما معا (…) قالوا لي اربطيه”.
وأبرزت الأم أن الأسرة ليس باستطاعتها تحمل مصاريف علاجه، قائلة: “لو كان عندنا (المال) لأخذناه إلى الطبيب، هل سنبقى بالجوع؟”.
وتلتمس الأم المساعدة على نقل ابنها إلى مصحة أو مستشفى مختص في حالته للاستشفاء، مؤكدة أنها وعائلتها بـ”الكاد تستطيع تدبير المصاريف اليومية”، وواضعة رهن إشارة الراغبين في التواصل مع الأسرة الرقم الهاتفي 0610467624.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه
إلى كل من يشكو صعوبة الحياة وضنك العيش، علينا أن نستحي ما دمنا نملك صحة حتى متوسطة، أما الحال الذي عليه هذه الام وابنها فتخونني الكلمات المناسبة……..
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ندعو له بالشفاء
لاحول ولا قوة الا بالله…..لمن يتشدقون ويقولون ان المغرب بيخير …..المغرب لازال يعيش في القرون الوسطى….نرجو جلالة الملك نصره الله يشوف هد الصور باش يعرف كم يعاني شعبه الدي يحبه ….المغربي لا قيمة له في مغربنا الحبيب….حسبي الله ونعم الوكيل…
إذا سألتم الله فاسألوه العفوة و العافية،أسأل الله أن يشفيه وأن يبارك له في هاته الأم المثالية.
فينكوم الاحزاب السياسية فين حقوق الانسان الجمعيات والنقابات وزارة الصحة التنمية البشرية اصحاب المهرجانات موازين تيميتار غريب في المغرب الحبيب محاربة الفوارق الاجتماعيية
واش متقدرش دولة تدخل راه بزااف، ياريت كانو عندي لفلوس نتكلف بيه انا
أين وزير الصحة ذنبه في رقبة كل اكل ونهب المال العام الذي يجب أن يصرف في خدمة المواطن والصحة التي من أولى الاولويات
رب يعينك سيدتي ،اكيد كم هو صعب أن يكون لام إبن مريض وبدون إمكانيات كان الله في عونك ورزقك الصبر على هذا الابتلاء وجعل كل ما تقومين به عملا صالحا يجازيك الله عليه . كل ما أرجوه أن تقوم وزارة الصحة بأخذ هذا المواطن إلى أقرب مصحة للأمراض العقلية ففي هذه الحالة لا نترجى المحسنين بالاعانة بل الدولة هي التي يجب أن تتكفل بعلاج هؤلاء الذين رفع عنهم القلم .
الله يصبر قلبك ويشفيه ويعافيه يارب العالمين.
ولش ملقاوش حتى شي حاجة يفرشوهالو في الارض….. بقا فيا الله يشافيه….
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يشفيه يارب.
بئس القبيلة واعيانها، عوض إيجاد الحلول يستنكرون ويدفعون بها الى تكبيله. حسبنا الله ونعم الوكيل
والله ماعرفت مانقول سوى الله يكون مع هذه الام وابنها والله حتى عيب وعار تكون عندنا بحال هاذ الحالة في بلادنا الله يشوف من حالهم ويشفي هاد الشاب يارب