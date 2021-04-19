عاطلون بشهادات في العلوم القانونية يطالبون بصرف تعويضات البطالة

بعد تعليقهم للمسيرات والوقفات الاحتجاجية التي دأبوا على تنظيمها في العاصمة الرباط لسنوات، قدم المعطلون “حاملو الشهادات القانونية بالمغرب” ملفا مطلبيا جديدا، يطالبون فيه بتمكينهم من الولوج إلى الوظيفة العمومية، وتعويضهم عن سنوات البطالة.
الملف المطلبي الجديد لتنسيقية المعطلين حاملي الشهادات في العلوم القانونية جاء بعد نقاش شارك فيه المعنيون بالأمر، وتضمن جملة من المطالب تتعلق بمتابعة الدراسات العليا والمباريات.
وبخصوص متابعة الدراسات العليا، يطالب حاملو الشهادات القانونية بإلغاء شرط الميزة والانتقاء الأولي والحصول على الشهادة في 3 أو أربع سنوات بالنسبة لسلْك الماستر، والرفع من عدد المقاعد في هذا السلك في جميع كليات العلوم القانونية بالمغرب.
ويظهر من خلال الملف المطلبي لحاملي الشهادات القانونية أن التنسيقية الممثلة لهم قد “ليَّنت” موقفها؛ ففيما كان حاملو الشهادات في السابق يطالبون بالتوظيف المباشر، اكتفت التنسيقية المذكورة بتقديم مطالب بتيسير اجتياز مباريات الوظيفة العمومية.
وهكذا، طالبتْ بإلغاء شرط الفرصتين من مباراة القضاء والرفع من السن القانوني لاجتيازها من 30 سنة إلى 40 سنة أو أكثر، وإلغاء شرط الميزة والانتقاء الأولي وعدد سنوات الإجازة بالنسبة لمباريات الوظيفة العمومية، والزيادة في عدد المباريات، وفي مناصب مباريات قطاع العدل.
وطالب حاملو الشهادات القانونية بالمغرب كذلك بتخفيض مبالغ الانخراط في هيئات المحاماة، والإبقاء على شهادة الإجازة في امتحانات الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والتوظيف المباشر لحاملي الشهادات القانونية المعطلين الذين تجاوزت مدة بطالتهم ستّ سنوات.
وتأجّجت احتجاجات حاملي الشهادات المعطلين بعد إقدام الحكومة، في عهد عبد الإله بنكيران، على إلغاء التوظيف المباشر، واشتراط اجتياز المباراة من أجل الولوج إلى الوظيفة العمومية، وهو ما دفعهم إلى خوض احتجاجات بشكل مسترسل في العاصمة الرباط، قبل تعليقها بعد أن فقدوا الأمل في استجابة الحكومة لمطلبهم بالتوظيف المباشر.
التنسيقية الوطنية للمعطلين حاملي الشهادات القانونية بالمغرب ضمنت ملفها المطلبي طلبا مثيرا، يتعلق بـ”التعويض عن البطالة” بالنسبة للمعطلين حاملي الشهادات القانونية.
أقل ما يمكن هو تعويض العاطلين عن العمل أصحاب الشهادات العليا 200 درهم في إنتظار حصولهم على عمل
لا يعقل ضياع سنوات من الدراسة في رمشة عين وقبر كل مجهوداتهم
وماذا عن المجازين الذين تجاوزوا سن التوظيف القانوني واعمارهم فوق 50سنة أليس من حقهم التعويض عن البطالة اليسوا أبناء هذا الوطن. كم أتمنى إنشاء تنسيقية تضم المجازون فوق الخمسين سنة والدفاع عن حقهم في التوظيف والتعويض عن سنوات الضياع
في عز الازمة الاقتصادية تطالبون بالمال ، العديد يعيش البطالة و يمتهن عمل يدر عليه بعض مايقتات به…. عليكم بالعمل في أي شيء ليس ضروري بالشهادات
شكون لي حاس بيك يامواطين الحكومة لملتحيه قي يهيمون بتفطحون وييتفدرن من تعويضات متيازات دباصماا ترقيات مناصب تعيينات وظائف نسائية وزبونيه ولمحسوبيه لخزبيه واد وشعب في واد يتألم من غلاء لمعيشه خوصصة تطبيب خوصصة. تعليم غلا قواتر وكرا لعداد واشطر كهرما ضربا من ورا ضربا لمتقاعد والفقير ولبطالي يدفع لكروش لحرام لكي تنتفخ ارصدتهم يستر عقرات وا ارضي وبرطمات داخل و خارج المغرب باحيا راقيه معمرهم. كانو يحلمو بافخ سيارات ومجينايات محروقات كل شي من ضهر لبسطا لكن سرنا نحن من فتح لهم طريق ليصلو لمنابع لقرار وينثقمَو منا 11سنه ركبو قطار تعنتر ولستعلاء بعدم استحمرو وضخمو عل شعب بتحريض والبكاء كانو لبسين درابيل لفقر واللحيه ولباس أفغاني اليوم أحوالهم فوق فوق وشعب وشباب تحطم زيادات 3000درهم لبرلمان باطيافه قلك غد سيدرسون صدفه شهريه لبعض محضوضي لفقرا وسيخطون وبمررون قرارت ليؤديه لبسطا زيادات في ثمن زيوت غزوال ضرائب… بيع شمس ولهوا يعني بنكران ولعثماني وحزب نفاق غرق شعب وصفق له أصحاب ريع واجور ومتيازت وبرمات وربيلات ومكوت في منزل أجره طالع ام لبسيط له رب كريم ميسغنا دعوه الله يفضح سركم ويشتت شملكم امين
من نيتكم ، لقد درستم مجانًا بأموال الضرائب ، ودور الدولة ليس هو توضيف الأشخاص الحائزين على الديبلومات، شمرو على كتافكم او قلبو على عمل فالقطاع الخاص أو أنشئو مشروعًا تجاريًا أو في الخدمات، او حتى في القطاع العام كاين فرص, تعويضات البطالة كايستافدو منها الناس لسبق ليهم الاشتغال او ساهمو فالصندوق,او هادشي فالعالم كامل. عقلية الانتكالية البالية. المشكل هو ان الدولة كتنتج لينا خريجين بدون افكار و قدرات لخلق الثروة.
لدى رسالة أوجهها للمسؤولين عن اتخاد القرار البيدغواجي بخصوص سلك الماستر والدكتواره تتلخص في جملتين : راه غي كتخربقوا …والله العظيم راه غي كتخربقوا ونعودها ألف مرة …لماذا قننتم ولوج سلك الماستر ؟ من أجل أن يكون هناك تأطير جيد أليس كذلك ؟ …أسيدي في الواقع راه ما كاين لا تأطير و لا هم يحزنون بل ما هو موجود فظيع : هناك رباعة ديال النقالة في سلك الماستر …وجزء من أصحاب باك صاحبي …وجزء اخر ولد علان و ولد فرتلان ، وكل هؤلاء ينجحون سوى قرا ولا ما قراش … ويتم إغراق السوق بشواهد ماستر بدون أي تكوين …إذن ما هو الحل : الحل هو أن يفتح الماستر في وجه الجميع شريطة : أن تتم إجراء مبارة وطنية أو جهوية تتضمن كل الماسترات المتعلقة بالتخصص الواحد ، وتكون ورقة الامتحان مجهولة الهوية ، ويقع تصحيح أوراق الامتحان خارج الكلية التي ثم إجراء الامتحان فيها ، بمعني : افتح الماستر في وجه الجميع لكن النجاح سيكون بمعايير عليمة جد صرامة ، ويجب سلوك نفس المنهجية بالنسبة للدكتواره ، أما ما هو مطروح حاليا : وحق الله العظيم ، وأنا أقسم على ذلك ما كاين غي الفساد في الماستر والكلاخ
نحن ضد شروط الاختصاص في المباريات فكل من يحمل شهادة القانون الخاص أو العام يجب أن يكون له الحق في اجتياز المباراة سواء بالاجازة أو الماستر كما أن معدل 13 في الماستر في مباراة المحافظة العقارية يجب حذفها لأنها مخالفة لدستور المملكة ومباراة القضاة يجب أن يتم إلغاء شرط السن وعدد فرص اجتياز ها شروط عديدة يجب ألا تكون في دولة الحق والقانون لا لتمييز وتوريث الوظيفة من الأباء إلى الأبناء بدون جهد ولا حق الإنصاف لولاد الشعب قهرتو الشباب حتى أصبح سنهم لا يصلح للوظيفة العمومية.
لماذا لم تشاركون في مباراة التوظيف. خلال هذه السنوات الاخيرة. هذا يدل عن ضعف مستواكم.