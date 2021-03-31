عامل إقليم الحوز يتفقد أوراشا ومشاريع تنموية

قام رشيد بنشيخي، عامل إقليم الحوز، الثلاثاء، بزيارة تفقدية إلى عدد من الأوراش والمشاريع التي تستفيد منها جماعات دائرة اسني، خصوصا الجماعات الترابية اسني، ويركان، وامكدال، واجوكاك وتلات نيعقوب.

وخلال هذه الزيارة، التقى عامل الإقليم فاعلين من المجتمع المدني المحلي، وتم التطرق إلى مجموعة من القضايا التي تهم الطرق، والماء الصالح للشرب، والتطهير السائل، والمصالح الاجتماعية.

وبجماعة ويركان وقف المسؤول الأول بإقليم الحوز على ورش طريق تندرج في إطار برنامج التأهيل الترابي، وتربط بين مريغة وتيزي اوسم، وتمتد على طول 19.8 كلم، وزار مشروع توسيع وتقوية الطريق الرابطة بين أمدال وتاوريرت الشطر الأول، على طول 8 كلم بجماعة امكدال.

وخلال زيارته إلى جماعة اجوكاك، تفقد بنشيخي أشغال الطريق الرابطة بين دوار المخزن ودوار أيت أيوب، على طول 13.4 كلم، والتي وصلت نسبة أشغالها 75 %، وزار ورش بناء مركز تقوية قدرات النساء بجماعة تلات نيعقوب، الذي يدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

واطلع عامل إقليم الحوز، رفقة رؤساء المصالح الخارجية المعنية، خلال هذه الزيارة التي تأتي تماشيا مع التعليمات السامية للملك محمد السادس، على عدة مشاريع فلاحية، تعتبر الرافعة الأساسية للتنمية الاقتصادية الترابية، وتلبي اهتمامات الساكنة.

وأكد رشيد بنشيخي على ضرورة التعبئة من أجل مواكبة المشاريع وتنزيلها في إطار الحكامة، والرفع من وتيرة العمل، وتدارس كل المشاريع التنموية التي يعرفها الإقليم، والتعاون مع الجميع، خصوصا المجتمع المدني، والجمعيات الفلاحية المحلية، خدمة للصالح العام، وتطلعات الساكنة من أجل المساهمة في تدعيم مسار التنمية المجالية المستدامة.