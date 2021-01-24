حادث يسلب حياة مشتغل بورش بناء في جرسيف

لقي عامل بناء، في الأربعينات من عمره، مصرعه على الفور عقب سقوطه من بناية سكنية قيد الإنشاء، اليوم الأحد، كائنة بحي المهندسين وسط مدينة جرسيف، متأثرا بالإصابات البليغة الناجمة عن ارتطامه بقوة بالأرض.

ووفقا لما أكدته مصادر هسبريس فإن الهالك كان يزاول عمله على واجهة البناية المذكورة قبل أن يقع على الأرض، ما أدى إلى إصابته بشكل بليغ على مستوى الرأس وفي مختلف أنحاء جسده.

المصادر ذاتها أفادت بأنه تم نقل جثة الضحية نحو مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بجرسيف، فيما فتحت السلطة المحلية وعناصر الأمن بحثا حول ملابسات وظروف وقوع هذا الحادث.