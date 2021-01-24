حادث يسلب حياة مشتغل بورش بناء في جرسيف

لقي عامل بناء، في الأربعينات من عمره، مصرعه على الفور عقب سقوطه من بناية سكنية قيد الإنشاء، اليوم الأحد، كائنة بحي المهندسين وسط مدينة جرسيف، متأثرا بالإصابات البليغة الناجمة عن ارتطامه بقوة بالأرض.
ووفقا لما أكدته مصادر هسبريس فإن الهالك كان يزاول عمله على واجهة البناية المذكورة قبل أن يقع على الأرض، ما أدى إلى إصابته بشكل بليغ على مستوى الرأس وفي مختلف أنحاء جسده.
المصادر ذاتها أفادت بأنه تم نقل جثة الضحية نحو مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بجرسيف، فيما فتحت السلطة المحلية وعناصر الأمن بحثا حول ملابسات وظروف وقوع هذا الحادث.
يرحمه الله برحمته الواسعة وتعازينا الحارة إلى عائلته.
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وعوضه خيرا من الدنيا إن شاء الله
لااله إلا الله شهيد لقمة العيش اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وارزق اهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
الله يلطف بنا في هذه الجائحة انا من طنجة
أولا رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنته ،تانيا أريد أن أدلي برأيي
في هده النازلة وأقول بأن المقاوليين لا يعطوا للعامل أهمية
مايهمهم هو الربح فقط ،ففي الدول الأروبية رأيت العمال الدين
يعملون في الواجهات الزجاجية للبنايات العالية يقفون فوق السرير
فيه حاشية والعامل يكون مربوط بحبل غليض وموتوق وطويل
ويكون مربوط في حزامه ،العامل يعمل بأطمنان وحتى إن وقع طأرىء وهوى العامل يبقى معلقا في الهواء ويسحبونه الى الأعلى.