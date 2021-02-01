عبد النباوي يدعو إلى منع الجوع والعطش والأسقام عن أطفال المغرب

حثّ محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، مختلف الفاعلين المعنيين بحماية الطفولة على مواصلة الجهود المبذولة لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول، وذلك في كلمة ألقاها في افتتاح اجتماع لجنة القيادة المكلفة بتنفيذ خطة العمل لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول، التي أعطيت انطلاقتها يوم 4 دجنبر 2019 بشراكة بين رئاسة النيابة العامة والوزارة المكلفة بالتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، وبتنسيق وتعاون مع قطاعات أخرى رسمية ومدنية.

واستعان عبد النباوي بالمثل العربي “أطفالنا أكبادنا تمشي في الأرض، إذا جاعوا جعنا، وإذا عطشوا عطشنا، وإذا مرضوا سقمنا”، للتأكيد على ضرورة بذل الجهود لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول، وتمكينهم من ظروف عيش تجعلهم قادرين على الاندماج في المجتمع.

ودعا رئيس النيابة العامة المواطنين والقضاة والشركاء المنخرطين في خطة العمل لحماية استغلال الأطفال في التسول إلى “منع الجوع والعطش عن الأطفال، ومداواة سقمهم الاجتماعي، وجعلهم قادرين على الاضطلاع بدورهم كمواطنين صالحين في مستقبل قريب، تنتقل إليهم فيه مهمة مواصلة بناء مجد هذا الوطن”.

ومكّنت الخطة في مرحلتها التجريبية بالرباط وسلا وتمارة من تخليص 147 طفلا من الاستغلال في التسول، إذ تم إرجاع 78 في المائة منهم إلى أسرهم بالرباط، وأودع 83 منهم في سلا بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتم اعتبار 75 في المائة منهم بتمارة أطفالا في وضعية صعبة وأحيلوا على قاضي التحقيق.

وقال عبد النباوي إن “رئاسة النيابة العامة عملت على تفعيل دورها القانوني في مجال حماية الأطفال من الاستغلال في التسول بالمدن التي انطلقت فيها التجربة، بتعاون وثيق ومتميز مع مصالح الشرطة القضائية لضبط الأشخاص الذين يستغلون الأطفال في التسول في تلك المدن، وساهمت بفعالية في معالجة تلك الحالات بتعاون وتنسيق مع شركائها في هذه الخطة”.

وأضاف المسؤول ذاته أن رئاسة النيابة العامة استعملت في الوقت نفسه “صرامة الدعوى العمومية في مواجهة الجناة الذين يتاجرون بالأطفال ويستغلونهم استغلالا مقيتا في التسول، ومتابعتهم وتقديم الملتمسات المناسبة للمحاكم لمعاقبتهم على أفعالهم”.

وموازاة مع الصرامة في تحريك الدعوى العمومية إزاء المتورطين في استغلال الأطفال في التسول، قال عبد النباوي إن رئاسة النيابة العامة “اهتمت بالدور التربوي الحمائي للأطفال الضحايا، والعمل لفائدة مصلحتهم الفضلى باتخاذ الإجراءات المناسبة، وتقديم الطلبات الملائمة لوضعياتهم إلى قضاة الأحداث والهيئات القضائية المختصة، للحكم بالتدابير المناسبة لتلك الوضعيات”.

وتمّت معالجة قضايا الأطفال المستغلين في التسول على هذا المستوى، حسب عبد النباوي، من خلال إرجاعهم إلى وسطهم الأسري أو إيداعهم مؤسسات الطفولة أو الحماية الاجتماعية التي وضعتها مصالح التعاون الوطني أو منظمات المجتمع المدني رهن إشارة النيابة العامة.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن النيابات العامة بتعاون مع المحاكم المختصة بالرباط وسلا وتمارة سخرت لهذه الغاية “قضاة متخصصين، ومساعدات ومساعدين اجتماعيين مؤمنين بدورهم الإنساني العظيم في حماية الطفولة”، مضيفا أن مصالح الأمن والدرك الملكي “خصصت بدورها عناصر من خيرة ضباط الشرطة القضائية لمعالجة هذه الظاهرة السيئة”.

وخلُص اجتماع لجنة القيادة المكلفة بتنفيذ خطة العمل لحماية الأطفال من الاستغلال التسول في اجتماعها اليوم إلى توسيع مجال تنفيذ الخطة ليشمل أربع مدن أخرى، وهي طنجة ومراكش وأكادير ومكناس.

ودعا رئيس النيابة العامة مختلف المتدخلين والفاعلين المعنيين بتنفيذ خطة العمل لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول، سواء في المدن التي أطلقت فيها مرحلتها التجريبية، أو المدن الأخرى التي ستُعمم فيها التجربة، إلى “الإقبال عليها بنفَس إنساني يراعي هشاشة الطفولة واحتياجها إلى الحماية”.