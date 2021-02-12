عبوب يستدعي 30 لاعبا لكأس إفريقيا للشبان

كشف زكرياء عبوب، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة عن اللائحة النهائية للعناصر الوطنية التي ستشارك في نهائيات كأس إفريقيا التي ستحتضنها موريتانيا (14 فبراير – 4 مارس).

وكانت قرعة الكأس القارية وضعت المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات غانا وتنزانيا وغامبيا.

ويدشن المنتخب الوطني مشاركته في هذه المنافسة بمنازلة غامبيا، في الـ16 من فبراير الجاري، على أرضية الملعب البلدي لنواذيبو، قبل أن يواجه المنتخب الغاني في الـ19 من الشهر ذاته، بالملعب ذاته، ليختتم الدور الأول بمواجهة منتخب تنزانيا، في الـ22 من فبراير على أرضية الملعب الأولمبي في نواكشوط .

وفي ما يلي قائمة المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة التي تم توجيه الدعوة إليها:

-1 طه مريد الوداد الرياضي

-2 عمر الهيلالي اسبانيول برشلونة الاسباني

-3 محمد سبول الرجاء الرياضي

-4 يوسف أوجدال أكاديمية محمد السادس

-5 أسامة راوي الفتح الرياضي

-6 المهدي المبارك الفتح الرياضي

-7 هيثم عبيدة مالقا الاسباني

-8 أسامة ترغلين أولمبيك مرسيليا الفرنسي

-9 أيوب مولوع الفتح الرياضي

-10 منتصر لهثيمي الفتح الرياضي

-11 نبيل تويزي اسبانيول برشلونة

-12 علاء بلعروش ستراسبورغ الفرنسي

-13 محمد أيمن أوحتي أميان الفرنسي

-14 المهدي موهوب الفتح الرياضي

-15 عادل تاحيف ليغانيس الإسباني

-16 حمزة بوسقل اتحاد تواركة

-17 شرف الدين بولهرود أولمبيك الدشيرة

-18 توفيق ابن الطيب أكاديمية محمد السادس

-19 زكرياء غيلان برشلونة الإسباني

-20 محمد أمين السهل أكاديمية محمد السادس

-21 مروان أوهرو الاتحاد الزموري الخميسات

-22 أحمد عزمي أوتريخت الهولندي

-23 حمزة درعي الدفاع الحسني الجديدي

-24 أشرف رمزي الفتح الرياضي

-25 أسامة الزمراوي شباب المحمدية

-26 طه الأشبيلي الرجاء الرياضي

-27 فؤاد المعاش موناكو الفرنسي

-28 إلياس شعيرة إيبيزا الإسباني

-29 عبد الله فرح الرجاء الرياضي

-30 ياسين كشطا لوهافر الفرنسي