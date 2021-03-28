"عبيدات الرما" تنوّه بالجهود الوطنية ضد كورونا

"عبيدات الرما" تنوّه بالجهود الوطنية ضد كورونا
الأحد 28 مارس 2021 - 05:41

اختارت مجموعة “عبيدات الرما-الزلاقة” “كورونا” عنوانا لفيديو كليب جديد صورت مشاهده بمدينة خريبكة، يحتفي بالجهود الوطنية لمواجهة هذا الوباء الذي قتل الملايين عبر العالم.

وقد أشرف فريق على كتابة كلمات هذه الأغنية وتلحينها ضم عبد الرحيم راقي وصلاح الدين الجباري وسعيد الرماني، في حين تم تصوير الكليب تحت إدارة فنية لهشام سكومة وحسام لمجبر، والمونتاج للمهدي يقين.

ويتناول الفيديو كليب، الذي صدر ضمن ألبوم متنوع يتضمن أغاني “يا ناسيني”، و”خالتي الضاوية”، و”روح الحمام”، جائحة كورونا وتداعياتها، من خلال مشاهد حية تنقل محطات تفشي هذا الوباء الفتاك، مشيدا بالجهود الوطنية التي بذلتها الصفوف الأمامية من الأطر الطبية والأمنية والتعليمية وعمال النظافة والمواطنين لمواجهة هذا الفيروس الفتاك، وصولا إلى انطلاق حملة التلقيح الوطنية.

الصفوف الأمامية خريبكة عبيدات الرمى كورونا

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