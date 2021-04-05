عدالة قضية الصحراء المغربية تسائل "الدبلوماسية الموازية" في الأحزاب

عبر نافذة الشبيبات هذه المرة، تحاول الهيئات الحزبية ضمان مزيد من الترافع عن عدالة قضية الصحراء المغربية، حيث حطت شبيبة الحزب الديمقراطي الأمريكي بمدينة الداخلة، مكرسة استمرارية موقف واشنطن بالاعتراف بسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية.

والتقت قيادات شبيبة حزب الأصالة والمعاصرة بالوفد بمدينة الداخلة، دون حضور بقية الشبيبات، على الرغم من توجيه الدعوة إليها؛ تقول مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية التي أوضحت أن “التخلف عن الحضور جرى ساعات قبل اللقاء وبعد مراسلات رسمية لمختلف الأطراف”.

وبرز حضور الوفد الأمريكي للداخلة بشكل لافت، خصوصا على مستوى ترسيخ مغربية الصحراء. كما بدد جزءا من المخاوف التي صاحبت صعود الديمقراطيين إلى الحكم، وانتشار شائعات تفيد بتراجع الرئيس جو بايدن عن قرار سابقه دونالد ترامب.

وفي مقابل تراجع اشتغالات الشبيبات المغربية، تعتمد جبهة البوليساريو الانفصالية على كثير من التسويق لموقفها، من تندوف الجزائرية، عبر الشبيبات والمخيمات التي تنظم عادة من أحزاب أمريكا اللاتينية وقوى اليسار السياسي الأوروبي.

نوفل البوعمري، الخبير في قضية الصحراء، اعتبر أن “الدبلوماسية الشبيبية، التي يمكن أن تقوم بها الشبيبات الحزبية، لها دور كبير في دعم الموقف المغربي سياسيا، خاصة عندما يتعلق بالحضور الإيجابي في منتديات دولية لها وزنها الشبابي والإقليمي أو في استقبال وفود لتنظيمات شبابية حزبية دولية لها مكانتها وحضورها الدوليين وتأثيرها في أحزابها والمواقف السياسية”، يقول البوعمري، مؤكدا أن استقبال شبيبة الحزب الديمقراطي الأمريكي التي اطلعت بالوضعية على الصعيد المحلي جعلها تتخذ موقفا إيجابيا”.

وأشار الخبير المغربي إلى أن الشبيبة دعت إلى التوطين الاقتصادي في المنطقة، وهو موقف سيكون له أثر إيجابي داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي الذي يقود الولايات المتحدة الأمريكية وداخل الأوساط المالية الأمريكية”.

وأوضح البوعمري أن “الدبلوماسية الشبيبية كان دائما لها دور كبير في دعم الموقف السياسي الرسمي من هذا النزاع”، مشددا على أنه “في لحظات ما كانت الشبيبات الحزبية متقدمة بخطوات على مبادرات الدولة”.

“وهذا طبيعي نظرا لطبيعة الشبيبات الحزبية المتحررة من تعقيدات الدبلوماسية الرسمية وتوازناتها، يردف الخبير في قضية الصحراء، مستعيدا شريط برنامج تبادل الزيارة الذي تم تنظيمه قبل سنوات، حيث إنه استقبل شبابا من المخيمات بالمغرب.