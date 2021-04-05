عدالة قضية الصحراء المغربية تسائل "الدبلوماسية الموازية" في الأحزاب

عبر نافذة الشبيبات هذه المرة، تحاول الهيئات الحزبية ضمان مزيد من الترافع عن عدالة قضية الصحراء المغربية، حيث حطت شبيبة الحزب الديمقراطي الأمريكي بمدينة الداخلة، مكرسة استمرارية موقف واشنطن بالاعتراف بسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية.
والتقت قيادات شبيبة حزب الأصالة والمعاصرة بالوفد بمدينة الداخلة، دون حضور بقية الشبيبات، على الرغم من توجيه الدعوة إليها؛ تقول مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية التي أوضحت أن “التخلف عن الحضور جرى ساعات قبل اللقاء وبعد مراسلات رسمية لمختلف الأطراف”.
وبرز حضور الوفد الأمريكي للداخلة بشكل لافت، خصوصا على مستوى ترسيخ مغربية الصحراء. كما بدد جزءا من المخاوف التي صاحبت صعود الديمقراطيين إلى الحكم، وانتشار شائعات تفيد بتراجع الرئيس جو بايدن عن قرار سابقه دونالد ترامب.
وفي مقابل تراجع اشتغالات الشبيبات المغربية، تعتمد جبهة البوليساريو الانفصالية على كثير من التسويق لموقفها، من تندوف الجزائرية، عبر الشبيبات والمخيمات التي تنظم عادة من أحزاب أمريكا اللاتينية وقوى اليسار السياسي الأوروبي.
نوفل البوعمري، الخبير في قضية الصحراء، اعتبر أن “الدبلوماسية الشبيبية، التي يمكن أن تقوم بها الشبيبات الحزبية، لها دور كبير في دعم الموقف المغربي سياسيا، خاصة عندما يتعلق بالحضور الإيجابي في منتديات دولية لها وزنها الشبابي والإقليمي أو في استقبال وفود لتنظيمات شبابية حزبية دولية لها مكانتها وحضورها الدوليين وتأثيرها في أحزابها والمواقف السياسية”، يقول البوعمري، مؤكدا أن استقبال شبيبة الحزب الديمقراطي الأمريكي التي اطلعت بالوضعية على الصعيد المحلي جعلها تتخذ موقفا إيجابيا”.
وأشار الخبير المغربي إلى أن الشبيبة دعت إلى التوطين الاقتصادي في المنطقة، وهو موقف سيكون له أثر إيجابي داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي الذي يقود الولايات المتحدة الأمريكية وداخل الأوساط المالية الأمريكية”.
وأوضح البوعمري أن “الدبلوماسية الشبيبية كان دائما لها دور كبير في دعم الموقف السياسي الرسمي من هذا النزاع”، مشددا على أنه “في لحظات ما كانت الشبيبات الحزبية متقدمة بخطوات على مبادرات الدولة”.
“وهذا طبيعي نظرا لطبيعة الشبيبات الحزبية المتحررة من تعقيدات الدبلوماسية الرسمية وتوازناتها، يردف الخبير في قضية الصحراء، مستعيدا شريط برنامج تبادل الزيارة الذي تم تنظيمه قبل سنوات، حيث إنه استقبل شبابا من المخيمات بالمغرب.
العجب العجاب لدى شعب النفاق و الشقاق.
اكثر من 10 سنوات و شعب النفاق و الشقاق يقول ان امريكا هي الشيطان الاعظم ، و في ثانية تحول المغاربة لعبادة امريكا و التسبيح بحمدها و التهليل لها .
عندما تنقلب امريكا على المغرب و هذا امر متوقع لان امريكا لها مصالح ، سبق لامريكا ان انقلبت على صدام حسين بعد ان كان العبد المطيع لها و قتلته ،امريكا سنوات و هي تقول انها تحارب طالبان و في الاخير توقع اتفاقية معها ، امريكا ليس لها مواقف ثابتة لهذا انصح شعب النفاق ان يتركوا مجالا للنفاق اذا انقلبت مواقف امريكا
الأحزاب المغربية لا تعرف السياسة ولا الديبلوماسية لأنها ببساطة تهتم بأمور اخرى:مصالح اصحابها والثراء غير المشروع.ولو أوكلت لها مهمة الخارجية لأضرت بالقضية الوطنية أكثر مما نفعتها واذكروا فترة العثماني في الخارجية فعلى الرغم من احاطته بموظفين جيدين في الخارجية كان يخربق ويهرف بما لا يعرف
السلام عليكم
ها ماكالت الشوافة.
عندما يجتمع المغاربة ما للتظلم والاحتجاج، يظهر كوفيد.
عما نطبل ونزمر ونستقبل الوفود والسياح، باااااح ما كايناش كوفيد، يخاف ويختبأ.
انظروا الصورة، التباعد والكمامات ومن بعدها الغرامات والعصا… للشعب طبعا.
ألا تدكركم هته القصة بقصص الغول وعيشة قنديشة … لما كنا صغار؟
امريكا تعرف مصلحتها لذلك اعترفت بالحق المغربي في قضيتنا الأولى اما الدول الانتهازية كفرنسا وألمانيا وإسبانيا ووو والتي تلعب على الحبلين معتمدة على السياق القديم ستجد نفسها خارج اللعبة لا هي دعمت المغرب واستفادت ولا هي ربحت الجزاءر
واشنطن تضع ركائزها في الصحراء اقتصاديا ومن هناك ستغزو العالم والبقية تتفرج تنتظر قرار بايدن التراجع عن قرار ترامب
اوا ابقوا في الانتظار حتى يتراجع بايدن
واياكم ان تتفاجووا يوما حين تسمعوا زيارة رسمية لبايدن للمغرب
كان على شبيبات الاحرار و الاستقلال الحضور لهذا اللقاء مع شبيبة الحزب الديموقراطي الامريكي في الداخلة, ام انهم خائفون من كوفيد امريكي متحور?!!
دبلوماسية الخاريجية في واد ذي زرع ، و دبلوماسية الأحزاب في واد مياهه ملوثة و عكرة . شبيبة الحزب الديموقراطي الأمريكي ضربتو النفس على الصحراء المغربية وقام بزيارة تفقدية لأقاليمنا الجنوبية في تحدّ صارخ لأعداء وحدتنا الترابية ، بينما شبيبات و شيوخ أحزابنا يتبادلون التهم والضرب و اللكمات في ما بينهم من له و من ليس الحق في التزكية و الإنقضاض على مقعد في البرلمان و من تمّ توزيع كعكة الإمتيازات و المناصب في دبلوماسية خرقاء تنمّ عن الشوفينية الهوجاء.
Friendship between Morocco and USA is so very deep in history, depending on recognition of it”s indipandance by our country. we need dakhla to be like Miami an area of visitors from all around the world.
كل أعضاء الحزب الديموقراطي وأعضاء الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية يحبون المغرب ونحن بدورنا نحبهم ونعزهم أولا على شجاعتهم في قول الحق ثانيا لعملهم على تثبيت الأمن والسلم في جميع أنحاء العالم ونقول لهم أن يحذروا من بعض تعليقات غير المغاربة الذين يحقدون على المغرب البلد المسالم.
الاحزاب في بلدنا للاسف تظهر في الحملات الانتخابية ببرامجها السخيفة وتغيب بعد ذالك. شأنها كالمنتخبات التي تشارك في اقصائيات كأس العالم اقصى حدها هو ان تمر الى الدور الاول.
ملف قضية الصحراء لم يستغل من طرف المغرب كما هو لازم .
الملف بيد الملك ، ممكن ان نفهم ذلك لانه قضية سيادية
لكن اشراك شخصيات مغربية كبرى كان ممكن حلحلت هذا المشكل مثل المرحوم اليوسفي و المجاهد بن سعيد و احزاب وطنية لها معرفة بالملف و حتى تلك التي توحد في اليسار الراديكالي ، لان البوليساريو كان اعضاء له في حركة الى الامام المغربية و توجههم الماركسي.
على المغرب ان يغير اشكالية الصحراء و ان من هم في تندوف هم في بلدهم لان تندوف رقعة من الصحراء
اما الحركة الانفصالية البوزبال لا تمثل حتى 5% من ساكنة الصحراء
لا حوار مع منظمة ارهابية شهرت السلاح في وجه المغرب
قضية وحدة تراثنا تهم جميع المغاربة والدولة والاحزاب والمجتمع المدني حتى ساكنة اقاليمنا الجنوبية ،كلنا ضد الأعداء كيفما كانوا
إلى 1 مغربي غير منافق أولا فلتسمي نفسك جزائري منافق. المغرب ليس هو العراق المغرب هو أول دولة تعترف رسميا بالولايات المتحدة الأمريكية ليس العراق دولة أنشأتها اتفاقية سايكس بيكو و التي من بينها الجزائر و التي قسمت العالم العربي لمناطق استعمارية مختلفة و سرقت أراضي المغرب . على كل حال الصحراء مغربية بدون أن تحتاج اعتراف أمريكا