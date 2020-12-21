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‫تعليقات الزوار

2
  • مصطفى
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 19:07

    كما جاء على لسان الاخ يجب تحسين النقل ممتاز ولكن يجب ات نلتفت الى المؤوى الدي يبييت فيه هدا لمواطن لا يليق بالنسبة لساكنة سيدي مومن الاصلين اصحاب السكن لغير لائق

    3
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  • [email protected]
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 22:44

    سيدي مومن راه فيها للطرامواي و الطاكسيات و الحافلات و الساكنة فيها مستافدة مزياااااااااااان
    نشوفو مناطق أخرى كتعاني دابا من الهشاشة ديال بصح بخال الهراويين و تيط مليل و بوسكورة و الرحمة و مديونة ….
    هذا هو العيش التضامني

    4
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