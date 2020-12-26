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تعليقات الزوار3
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يا حسرة على مراكش التي كانت لا تنام و كانت تنبض بالحياة على مدار اليوم و الليلة، أصبحت أثرا بعد عين، عشنا لليوم الذي أصبح فيه المخزن يحاصرنا في بيوتنا و شوارعنا و يمنع عنا الهواء، هذا كثير و الله إنه لفساد و تجبر في الأرض، اللهم ارفع عنا البلاء و المخزن في يوم واحد.
الحمد لله انني في دبي الآن و الامور عادية هنا كل شيء مفتوح المطاعم و السواق حتى وقت متأخر.. ملايين السياح هنا لتمضية رأس السنة وجلب العملة الصعبة..اما نحن في بلادي السعيدة فمازالو يغلقون ابواب الرزق و يجوعون الشعب الدي وصلت به للعضم..اتقوا الله الموت جوعا و فقرا امر من الموت بفيروس الانفلونزا الموسمية
أتبث خبراء في علم الفيروسات أن كورونا تكون نائمة اليوم كاملا وتستيقظ على الساعة الثامنة مساء لتخرج وتتجول في شوارعنا لذلك إتخدت السلطات المغربية قرار الاغلاق على الساعة الثامنة … كثرة الهم والله