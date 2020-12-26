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‫تعليقات الزوار

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  • الزمن الحاضر
    السبت 26 دجنبر 2020 - 11:56

    يا حسرة على مراكش التي كانت لا تنام و كانت تنبض بالحياة على مدار اليوم و الليلة، أصبحت أثرا بعد عين، عشنا لليوم الذي أصبح فيه المخزن يحاصرنا في بيوتنا و شوارعنا و يمنع عنا الهواء، هذا كثير و الله إنه لفساد و تجبر في الأرض، اللهم ارفع عنا البلاء و المخزن في يوم واحد.

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  • مغربي هرب
    السبت 26 دجنبر 2020 - 12:05

    الحمد لله انني في دبي الآن و الامور عادية هنا كل شيء مفتوح المطاعم و السواق حتى وقت متأخر.. ملايين السياح هنا لتمضية رأس السنة وجلب العملة الصعبة..اما نحن في بلادي السعيدة فمازالو يغلقون ابواب الرزق و يجوعون الشعب الدي وصلت به للعضم..اتقوا الله الموت جوعا و فقرا امر من الموت بفيروس الانفلونزا الموسمية

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  • غربال
    السبت 26 دجنبر 2020 - 12:27

    أتبث خبراء في علم الفيروسات أن كورونا تكون نائمة اليوم كاملا وتستيقظ على الساعة الثامنة مساء لتخرج وتتجول في شوارعنا لذلك إتخدت السلطات المغربية قرار الاغلاق على الساعة الثامنة … كثرة الهم والله

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