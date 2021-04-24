عصابة تستهدف العلم الوطني المغربي ببرلين

تطاولت مجموعة من الأشخاص، اليوم السبت، على العلم الوطني المرفوع أعلى البوابة الرئيسية للسفارة المغربية في برلين، عاصمة ألمانيا.

وعملت العصابة المهاجمة الراية المغربية على الاستعانة بسُلّم لإزالتها من مكانها، كما حرصت على توثيق عملها ببث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

مصادر هسبريس من ألمانيا قالت إن المخططين لتدنيس العلم الوطني المغربي محسوبون على “حراك الريف”، وقد سبق لهم القيام بجرائم مماثلة في عدد من المدن الأوروبية المحتضنة تمثيليات دبلوماسية وقنصلية مغربية.

جدير بالذكر أن أحد المغاربة نجح، منفردا وبتدخل بطولي، في ثني العصابة عن دوس العلم المغربي بالأحذية، إذ دافع عن الراية بانفعال كبير، وتمكن من طرد المعتدين قبل رفع الراية الوطنية عن الأرض.