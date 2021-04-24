عصابة تستهدف العلم الوطني المغربي ببرلين

تطاولت مجموعة من الأشخاص، اليوم السبت، على العلم الوطني المرفوع أعلى البوابة الرئيسية للسفارة المغربية في برلين، عاصمة ألمانيا.
وعملت العصابة المهاجمة الراية المغربية على الاستعانة بسُلّم لإزالتها من مكانها، كما حرصت على توثيق عملها ببث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
مصادر هسبريس من ألمانيا قالت إن المخططين لتدنيس العلم الوطني المغربي محسوبون على “حراك الريف”، وقد سبق لهم القيام بجرائم مماثلة في عدد من المدن الأوروبية المحتضنة تمثيليات دبلوماسية وقنصلية مغربية.
جدير بالذكر أن أحد المغاربة نجح، منفردا وبتدخل بطولي، في ثني العصابة عن دوس العلم المغربي بالأحذية، إذ دافع عن الراية بانفعال كبير، وتمكن من طرد المعتدين قبل رفع الراية الوطنية عن الأرض.
مغربي شجاع حر اصيل…يستحق تنويها ووساما على صدره…الف تحية لك اخي…امازيغي مر من هنا
تبارك الله عليك الشريف. هذا هو المغربي الحر.
تانطلب من هاد البطل يجي لهنا يدير شي جوج كعيات علينا هنا عندنا شي باعضين ماشي هوما هادوك
لا تهم الراية أتركوهم يتعبون وإن مزقوا آلف راية سنصنع رايات كثيرة إنهم يحركون اليد المشغولة . المهم والصحيح والواقع الصحراء المغربية نحن نعيش فيها وملك لنا أما آلرايات لنا مصانعنا عالمية ستصنع راياتنا ما لا نهاية
من هدا المنبر احيي المغربي الحر الذي تتحرك فيه غريزة الدفاع عن الوطن، لدا لاسامح الله عن المعتدين وشلت ايديهم اينما كانوا انا مغربي حر شعاري الدائم الله الوطن الملك، وليرفف عالم بلادي عاليا عاش الملك.
يستحق التقدير والإحترام هذا المغربي الشهم. أما بالنسبة للمحسوبين عن الريف فهم ليس بريفيين وإنما كلاعة يتكلمون بالريفية. انا من المنطقة وأعرف هؤلاء البشر أغلبهم يبيعون الفحم لآسيادهم هذه هي حقيقتهم. انشر هذه الحقيقة حتى يعرفها كل مغربي أصيل.
لماذا المغرب ينبطح امام التعامل بالمثل….سياراتهم وقنصلياتهم في المغرب نجد امامهم شرطة مغربية و حراسة مشدد..
في المقابل قنصلياتنا في الغرب. لا حراسة ولا شيى….
الى متى …؟
هادوك ماشي رجال كون كانو هنا فالمغرب ويشوفو شنو يطرالهم
و تحية الى المواطن المغربي الذي دافع عن العلم.
لا حظت بأن جل السفارات والبعثات محروسة حراسة جيدة بينما المصالح المغربية لا تعير اهتماما كبيرا للجانب الأمنى بحيث يمكن لأي شخص اقتحام المبنى وإهانة الموظفين والسب والشتم وحتى كسر المقاعد والزجاج والمكاتب والإفلات من العقوبة بكل سهولة. مع تحياتي لهذا الشاب الغيور على وطنه. الله يعطيه الصحة.
هذه افعال تنسب للجبناء والخبثاء لأنه كيفما كانت مواقفهم او مطالبهم فالعلم يبقى داءما رمزا للوطن ولكل مواطن ولا علاقة له بأشخاص بعينهم . فإن كانت لهم حسابات مع مسؤولين او شخصيات فليواجهوها مباشرة وهناء العديد من الوسائل للتعبير عن رأيهم
لقد شاهدت الفيديو كل ما عجبني فيه هوا شجاعة دالك الرجل الدي كان يصرخ بكل قوة في وجه الخونة المرتزقة البوليزاريو ونفس الوقت اسامحه على كلام النابي الدي سقط فيه الآن حب الوطن كان واضح على تعبيره
وهل هناك عصابة اكبر من عصابة البوليزاريو التي اصيبت بالسعار والهديان مؤخرا بعدما اقتنعت إستحالة تحقيق دويلة الوهم، بحيث لم تعد تجد سوى الاعلام الوطنية لتنال منها بعد الكثير من الهزاءم الديبلوماسية التي منيت بها من طرف المغرب في المحافل الدولية ،،
مغربي اصيل وحر يستحق التنويه اما هؤلاء الاندال الخونة فماذا اقول عنهم .قبح الله سعيكم.
تمادى الإعتداء على التمثيليات القنصلية و الدبلوماسية المغربية بأوروبا أمام تساهل سلطات تلك البلدان بمتابعة من يقترفون تلك الجرائم بإسم الشعب و الشعب لم يفوض لهم ذلك ، بل يشجبه و يتبرؤ منه ، و بإسم الحرية و القانون المجني عليه و في خلق سافر لكل القوانين الدولية و المعاهدات الدبلوماسية .
يجب توقيف هذه المهازل ، و إذا كانت لهؤلاء الأشخاص مطالب أو احتجاجات ، فليس بهذه الطريقة اللاقانونية و المدانة يمكنهم تحقيق ذلك ،
وراية المغرب لن تسقط و لن تدنس مادام هذا البلد المعطاء يحفل بنساء و رجال يحبون الوطن بكل إخلاص .
شكرا هسبريس على المتابعة
عاش المغرب وديما المغرب………….
مغربي يستحق وساما عاليا يغار على بلده نعم الرجال ,مغربي ونعم المغربي
كل مرة يتعرض فيه العلم المغربي للاهانة في القارة العجوز، يبدو ان القنصليات المغربية باروبا هي عبارة عن اضرحة يسكن بداخلها الموتى، فحتى القبور لها حراس يحرسونها، هل الدولة المغربية بخيلة الى هذا الحد و لا تنصب حارسين على باب سفاراتها واحد على اليمين واخر على الشمال واخر في السطح ان اقتضى الامر ذالك؟!!
يجب على المغرب ان يتعامل مع الدول التي لا تخصص حراسة أمنية لمنشآتنا الديبلوماسية بالمثل فلا يعقل ان جل السفارات والقنصليات الأجنبية في المغرب محروسة بعناصر الأمن الوطني وفي الخارج قنصلياتنا تهان بهذا الشكل الوقح فبالأمس باسبانيا والآن بألمانيا لذا يجب التعامل بالصرامة القاسية مع هؤلاء المرتزقة
ليست هي المرة الأولى التي يستهدف منها رمز المملكة الشريفة من طرف من لا وطن لهم لكن السؤال المطروح بشدة هو : أين الأمن الخاص بحماية الهيئات الدبلوماسية؟ هل يقع هذا للتمثيليات الأجنبية بالمغرب؟ لا وألف لا حتما لأن المغاربة لهم أصول وأعراف وحدود لم ولن يتمكن أحد من تجاهلها أو الدوس عليها ولكم واسع النظر!!!!!؟؟؟؟
هؤلاء الخونة لا يمثلون إلا أنفسهم كريفي أعتز بمغربيتي
السؤال الذي يطرح نفسه هو : لماذا قام هؤلاء بمحاولة تدنيس علم بلادهم رغم قدسيته؟
التنويه مغربي قوة صد أعداء الوطن عاش الملك