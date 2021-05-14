عطية الله يتشبث بالمشاركة أمام مولودية الجزائر 

أجرى يحيى عطية الله، لاعب الوداد الرياضي، الحصة التدريبية لمساء الخميس، بشكل عادي مع المجموعة، تحضيرا لمباراة الجمعة أمام مولودية الجزائر، برسم ذهاب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

وحسب مصادر “هسبورت”، فقد أكد عطية الله رغبته بالمشاركة في مباراة الجمعة، ومساعدة زملائه خلال مواجهتهم لمولودية الجزائر، علماً أنه دعّم مكان إصابته بـ”أشرطة حركية” للتدرّب بشكل عادي، كما أنه خاض، مساء الخميس، أول حصة جماعية مع الفريق عقب إصابته، الأحد الماضي، في ركبته في مباراة الجيش الملكي بالبطولة الوطنية.

وكان “الفريق الأحمر” يعمل على تحضير بدر كادارين للمشاركة أساسيا، غير أن تحسّن حالة عطية الله يضع إمكانية إشراكه غداً بيد المدرب فوزي البنزرتي.

وتوصّلت بعثة الوداد، مساء الخميس، بنتائج فحوصات الكشف عن فيروس “كورونا”، التي خضعت لها صباحاً بالجزائر، وقد جاءت كلها سلبية، ليخوض بذلك الفريق مباراة الجمعة بكامل مجموعته.