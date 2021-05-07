عقوبات في حق موظفيْ شرطة بسبب شكاية منيب

علمت هسبريس أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت عقوبات تأديبية في حق موظفيْ شرطة يعملان بولاية أمن الدار البيضاء، وذلك على خلفية تسجيل ارتكابهما لتقصير مهني أثناء أداء مهامهما الوظيفية، ورصد تقاعسهما في إرشاد المرتفقين الذين يراجعون المرفق العام الشرطي.

وأوضح المصدر ذاته أن موظف الشرطة المكلف بمصلحة الاستقبال والتوجيه بولاية الأمن تقاعس عن أداء واجبه في توجيه أمينة عامة لحزب سياسي أثناء مراجعة هذه المصلحة الأمنية من أجل تسجيل شكايتها في قضية تدخل في خانة الجرائم المعلوماتية.

ويؤاخذ على زميله في العمل، إرشاد صاحبة الشكاية بمراجعة فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية في يوم آخر من أجل تسجيل شكايتها، وذلك على الرغم من علمه المسبق بتوفر مصلحة مختصة باستقبال المواطنين وتلقي شكاياتهم على مدار الساعة وفق نظام المداومة.

وكانت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، قد نشرت تدوينة على شبكات التواصل الاجتماعي حول مراجعتها لولاية الأمن من أجل تسجيل شكاية، قبل أن يتم إخبارها بانتهاء دوام العمل، وهو الأمر الذي دفع ولاية أمن الدار البيضاء إلى فتح بحث إداري أسفر عن تسجيل تقصير مهني وتقاعس شخصي من قبل موظفيْ الشرطة المخالفين، خصوصا وأن جميع مصالح الأمن تتوفر على نظام للمداومة يستقبل المواطنين على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.