عقوبات في حق موظفيْ شرطة بسبب شكاية منيب

علمت هسبريس أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت عقوبات تأديبية في حق موظفيْ شرطة يعملان بولاية أمن الدار البيضاء، وذلك على خلفية تسجيل ارتكابهما لتقصير مهني أثناء أداء مهامهما الوظيفية، ورصد تقاعسهما في إرشاد المرتفقين الذين يراجعون المرفق العام الشرطي.
وأوضح المصدر ذاته أن موظف الشرطة المكلف بمصلحة الاستقبال والتوجيه بولاية الأمن تقاعس عن أداء واجبه في توجيه أمينة عامة لحزب سياسي أثناء مراجعة هذه المصلحة الأمنية من أجل تسجيل شكايتها في قضية تدخل في خانة الجرائم المعلوماتية.
ويؤاخذ على زميله في العمل، إرشاد صاحبة الشكاية بمراجعة فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية في يوم آخر من أجل تسجيل شكايتها، وذلك على الرغم من علمه المسبق بتوفر مصلحة مختصة باستقبال المواطنين وتلقي شكاياتهم على مدار الساعة وفق نظام المداومة.
وكانت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، قد نشرت تدوينة على شبكات التواصل الاجتماعي حول مراجعتها لولاية الأمن من أجل تسجيل شكاية، قبل أن يتم إخبارها بانتهاء دوام العمل، وهو الأمر الذي دفع ولاية أمن الدار البيضاء إلى فتح بحث إداري أسفر عن تسجيل تقصير مهني وتقاعس شخصي من قبل موظفيْ الشرطة المخالفين، خصوصا وأن جميع مصالح الأمن تتوفر على نظام للمداومة يستقبل المواطنين على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.
هذه حالة وقعت مع برلمانية رئيسة حزب. فما بالك بما يقع مع المواطن العادي في أقسام الشرطة عندما يقدم شكاية
وهل هادا الحق متوفر لجميع المواطنين
صحا هدا مشكل يطيح فيه المواطنينن المغلوب عن امرهم في اي إدارة الله اهديهم كلشي انتع المخزن وأنت مالك اخدم لخدمتك وارتاح. الله يجزيك بالخير لأن اعمال الناس دازت على يدك بامان
هذه امينة عامة لحزب سياسي في بلدنا فكيف لا يسمع صوتها الله يكون فعوان المواطن البسيط أبسط حقوق العيش لا يتوفر عليها.
شكرا لسي الحموشي….ونِعْمَ الحق والقانون.
اعتقد ان هذا الشرطي ارتكب خطأ ويجب معاقبته ….
رد فعل ادار ة الامن الوطني محمودة، لا شك ان وضعية المشتكية كشخصية عمومية لعب دورا في وصول شكايتها. لكن الجميع يعرف الحالة العامة في العديد من مراكز الشرطة حيث يعاني المواطن الامرين لتسجيل شكاية حتى في حالة تعرضه لاعتداء او سرقة، حيث يبذل الموظفون أقصى جهودهم لتبنيه عن ذلك بسبب تقاعسهم عن العمل. وحيث يكون عليه، في حالة اصراره على تسجيل شكايته، التردد عدة مرات على المصلحة لاتمام الاجراءات، كعقاب له.
من جهة أخرى، مازالت ادارات الامن تسجيل الشكايات في مكتب الضبط مع تسليم نسخة للشاكي، خصوصا في حالة الشكاية بتجاوز موظف شرطة. حصل ذلك معي بولاية امن سلا، كما حصل مع شخص آخر اعرفه بسلا ايضا.