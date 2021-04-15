علاش تسمات الشباكية

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تعليقات الزوار6
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هه اعطيتموها طابعا رومنسيا. أصلها كما أغلبية الشهيوات بما فيها الكسكس هم اليهود المطرودون من اسبانيا الذين حلوا ببلدنا بعد سقوط غرناطة هو الحال بالنسبة لكل الحرف التقليدية ببلدنا اصلها يهود مغاربة أيضا
اضن انها تشبه زخاريف الشباك اي النافذة والله اعلم..
دابا تسمعكم الجزائر وتقول ليكم سرقتولي التراث ديالي، اوا اتسناو كلامي.
هاته المعلومة ينقصها المصدر التاريخي .فيمكن لاي احد ان يخترع قصة من الخيال ليفسر اسم الشباكية او غيرها.
ﻷنها متشابكة في صنعها وسميت بالشباكية ومن باب المزحة فهي تشبه كلمات من الكتابة الصينية.
اسمها الحقيقي المخرقة اما الشباكية فهو نوع اخر من الحلوى