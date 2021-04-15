علاش تسمات الشباكية

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‫تعليقات الزوار

6
  • حقيقة
    الخميس 15 أبريل 2021 - 18:07

    هه اعطيتموها طابعا رومنسيا. أصلها كما أغلبية الشهيوات بما فيها الكسكس هم اليهود المطرودون من اسبانيا الذين حلوا ببلدنا بعد سقوط غرناطة هو الحال بالنسبة لكل الحرف التقليدية ببلدنا اصلها يهود مغاربة أيضا

    7
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  • رمضان مبارك
    الخميس 15 أبريل 2021 - 18:10

    اضن انها تشبه زخاريف الشباك اي النافذة والله اعلم..

    -8
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  • عبدالقادر جرسيف
    الخميس 15 أبريل 2021 - 18:17

    دابا تسمعكم الجزائر وتقول ليكم سرقتولي التراث ديالي، اوا اتسناو كلامي.

    20
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  • [email protected]
    الخميس 15 أبريل 2021 - 18:23

    هاته المعلومة ينقصها المصدر التاريخي .فيمكن لاي احد ان يخترع قصة من الخيال ليفسر اسم الشباكية او غيرها.

    13
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  • عابد
    الخميس 15 أبريل 2021 - 18:45

    ﻷنها متشابكة في صنعها وسميت بالشباكية ومن باب المزحة فهي تشبه كلمات من الكتابة الصينية.

    1
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  • زكرياء
    الخميس 15 أبريل 2021 - 18:47

    اسمها الحقيقي المخرقة اما الشباكية فهو نوع اخر من الحلوى

    2
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