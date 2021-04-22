علاش تسمات حلوى الغريبة

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تعليقات الزوار2
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لا يوجد غريب غيرنا في هذ الوطن
السلام عليكم أنا معرفتش منين اخدات الاسم ديالها بالحق كتبقى احسن واعز حلوى عندي العزيزة عليا فين ما قدرت الحلوة لشي مناسبة أو عيد خصني انصايبها الله اجازي عنا كل خير لي مخرج المقادير ديالها امييييين