علاش تسمات حلوى الغريبة

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‫تعليقات الزوار

2
  • kaldon
    الخميس 22 أبريل 2021 - 18:51

    لا يوجد غريب غيرنا في هذ الوطن

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  • من هنا
    الخميس 22 أبريل 2021 - 18:58

    السلام عليكم أنا معرفتش منين اخدات الاسم ديالها بالحق كتبقى احسن واعز حلوى عندي العزيزة عليا فين ما قدرت الحلوة لشي مناسبة أو عيد خصني انصايبها الله اجازي عنا كل خير لي مخرج المقادير ديالها امييييين

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