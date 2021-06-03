"الإتقان" تحصل على شهادة "الكسكس المغربي"

رفعت مجموعة “زين كابيتال أنفيست” من حجم استثماراتها في قطاع الصناعات الغذائية؛ سعيا منها إلى تعزيز مكانة منتجات وحداتها للصناعات الغذائية، وتوفير مزيد من المنتجات الغذائية بجودة عالية داخل السوق المغربي وبأوروبا وباقي الأسواق الدولية خاصة في منطقة الشرق الأوسط.

وتراهن هذه المجموعة، التي يديرها فريق عمل بإشراف مباشر من نور الدين الزين بصفته رئيسا تنفيذيا للمجموعة، على توفير منتجات ذات جودة بمعايير عالمية. وتهم هذه المنتجات المعجنات والكسكس ومنتجات البسكويت والكوفريت، إضافة إلى الدقيق بجميع أنواعه والشاي.

ونجحت علامة “الإتقان”، التابعة لمجموعة “زين كابيتال أنفيست”، في الحصول على شهادة “الكسكس المغربي”، التي يمنحها المعهد المغربي للتقييس (إيمانور).

وقال عمر الزين، المسؤول بمجموعة “زين كابيتال أنفيست”، إن “حصول علامة الإتقان على شهادة (الكسكس المغربي) يشكل اعترافا بمطابقة الكسكس الذي تنتجه المجموعة لكافة المعايير والشروط التي يحددها المعهد المغربي للتقييس، لمنح هذا الاعتراف بكون المنتوج هو مغربي بشكل كامل”.

وشدد المسؤول ذاته بمجموعة “زين كابيتال أنفيست”، في تصريح لهسبريس، على أن “هذه الشهادة التي حصل عليها كسكس “الإتقان”، الذي تنتجه الوحدات الصناعية التابعة لمجموعة زين كابيتال أنفيست، هي بمثابة اعتراف بالجودة العالية لمنتجاتنا. كما تعتبر هذه الشهادة، أيضا، تقديرا لإستراتيجية التدبير والتسيير التي تعتمدها المجموعة في توفير منتجات متميزة تنافس العلامات الدولية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية بشكل عام”.

وأضاف عمر الزين في التصريح ذاته: “الإتقان” تعتبر، حاليا، أول علامة مغربية تحصل على علامة (الكسكس المغربي) من طرف المعهد المغربي للتقييس (إيمانور).

يشار إلى أن عملية التسليم الرسمي لشهادة “الكسكس المغربي” تمت بحضور كل من نور الدين الزين، الرئيس التنفيذي لمجموعة زين كابيتال أنفيست، المشرفة على تسويق علامة “الإتقان”، وعبد الرحيم الطيبي، مدير المعهد المغربي للتقييس.

ويؤكد حصول (الإتقان) على علامة “الكسكس المغربي” أن المنتوج من أصل مغربي وعالي الجودة، ويتم تصنيعه في ظل ظروف صحية خاضعة للرقابة، منذ مرحلة التوصل بالمواد الخام التي تسلمها شركات مجموعة “زين كابيتال إنفست”، مرورا بالتصنيع والتغليف، وصولا إلى مرحلة وضع الخصائص التقنية والمعلومات الغذائية الدقيقة.

يذكر أن مختلف منتجات الكسكس التي تحمل علامة “الإتقان” يتم إنتاجها في مجمع شركة زين للتغذية (CALZ)، الذي يمتد على مساحة 23.370 مترا مربعا وتصل طاقته الإنتاجية 180 طنا يوميا؛ فيما تبلغ طاقته التخزينية إلى 10 آلاف طن من خلال شركة CANAL FOOD التابعة للمجموعة.

ورغبة منها في مواكبة احتياجات زبائنها، عملت (CALZ) على الرفع من طاقتها الإنتاجية 3 أضعاف؛ الأولى سنة 2016 من خلال تركيب خط جديد متخصص في إنتاج المعجنات بكافة أنواعها بما فيها (السباغيتي)، والثانية سنة 2018 من خلال زيادة قدرة المعجنات القصيرة، وأخيرا السنة الماضية عبر إنشاء خط ثان لإنتاج الكسكس بطاقة إنتاجية تبلغ 1200 طن شهريا.

ويتم تسويق مختلف منتجات الكسكس والمعجبات التي تحمل اسم “الإتقان” في المغرب وفي أزيد من 20 دولة أخرى، بكل من أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط وإفريقيا. وتضع مجموعة “زين كابيتال إنفست” جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها في جوهر رؤيتها. ومن ثم، فإن وحدات الإنتاج الخاصة بالمجموعة حاصلة على شهادات عالمية عديدة؛ منها “إيزو 9001″ و”FSSC22000”. كما تعمل المجموعة على الاستثمار بشكل كبير في أحدث التكنولوجيات، بهدف ضمان جودة العديد من منتجاتها.

وبفضل اتباع نهج شامل في إدارة الجودة، تعمل المجموعة بشكل يومي على تتبع ورصد الخدمات بعناية، بهدف ضمان أفضل خدمة لزبائنها المحليين والدوليين.

والواقع أن العنصر اللوجستيكي معني أيضا، ومع وجود أسطول يضم أكثر من 1000 شاحنة، يجري تسليم منتجات علامة “الإتقان” في جميع مناطق المغرب في أقل من 24 ساعة؛ وهو أداء يضع المجموعة بصفتها رائدا في قطاع التوزيع في مختلف أنحاء المملكة، وذلك لتواجد 12 منصة لوجستيكية بمختلف مناطق المغرب.

وتقوم علامة “الإتقان” بإنتاج الدقيق، السميد، المعكرونة، الكسكس والشاي الأخضر، وقد نجحت في أن تعزز مكانتها بين المستهلكين المتلهفين لنكهاتها ونوعيتها المميزة.

ويتم تسويق منتج “كسكس الإتقان” من لدن مجمع الزين للتغذية، وهو فرع من مجموعة “زين كابيتال إنفيست”.

نبذة عن مجموعة “زين كابيتال إنفست”

مجموعة “زين كابيتال إنفست” هي شركة قابضة مغربية تمتلك شركات عديدة تعمل في قطاعات وأنشطة مختلفة؛ مثل التزويد الزراعي، الصناعة الزراعية، التوزيع، قطاع المطاحن، إنتاج البسكويت، المعجنات والكسكس والشاي والخدمات اللوجستيكية.

وتعتمد هذه المجموعة على خدمات فريق يضم أزيد من 2500 موظف، وهو فريق يتميز بالكفاءة والتفاني.