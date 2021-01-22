علماء صينيون يطورون علاجا جينياً لتأخير الشيخوخة

طور علماء صينيون في بكين علاجا جينيا جديدا يمكنه نقص بعض آثار الشيخوخة لدى الفئران وإطالة عمرها، وهي النتائج التي قد تساهم يوما ما في علاج مماثل للبشر.

وتم نشر الطريقة، المفصلة في ورقة بحثية بمجلة “ساينس ترانسليشن” ميديسن في وقت سابق من هذا الشهر، تتضمن تعطيل جين يسمى kat7، وجد العلماء أنه المساهم الرئيس في شيخوخة الخلايا.

وقالت المشرفة على البحث البروفيسور “تشو جينغ”، البالغة من العمر 40 عاما، والمتخصصة في طب الشيخوخة والطب التجديدي من معهد علم الحيوان في الأكاديمية الصينية للعلوم، إن العلاج المحدد الذي استخدم كان الأول من نوعه على مستوى العالم، إذ تظهر الفئران بعد 6 إلى 8 أشهر تحسنا عاما في المظهر والقوة، والأهم من ذلك أن عمرها يطول بنحو 25 في المائة.

وأضافت تشو أن العلماء حددوا 100 جينا من بين حوالي 10000 جين، وكان جين kat7 هو الأكثر تأثيرا في شيخوخة الخلايا، ثم قاموا بتثبيطه في كبد الفئران باستخدام طريقة تسمى “لينتيفيرال فيكتر”.

وتردف البروفيسور ذاتها بأنه رغم هاته النتائج المفرحة فإن الطريقة مازالت بعيدة عن توظيفها في التجارب البشرية، ومازال من الضروري اختبار وظيفة جين kat7 في أنواع خلايا أخرى للبشر، وأعضاء أخرى للفئران وكذا حيوانات أخرى قبل التجارب السريرية.