علماء يكشفون طفرة جديدة بفيروس "كوفيد-19"

أعلن في بريطانيا عن تطور طفرة جديدة لفيروس كورونا المستجد، حيث أكدت المملكة المتحدة أنها قامت بإخبار منظمة الصحة العالمية.

وشددت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، على أن ألف شخص تم تشخيص إصابتهم بالفيروس بعد أن مسته تحولات خلال الأيام الماضية.

وفي تصريح للعالم ريشارد نير، خص به وكالة الأنباء الألمانية، قال إنه “إلى حدود الآن، لا يعرف إلا القليل جدا عن هذه الطفرة”.

وأضاف المتحدث: “في هذه المرحلة الحالية ليس من الممكن تحديد ما إذا كان سينتشر بشكل أسرع. وحتى الآن يبقى من غير الواضح ما إذا كانت الطفرة أكثر خطورة”.