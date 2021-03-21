"على عتبة ذاكرتي".. إصدار جديد لنورية العيماني

"على عتبة ذاكرتي".. إصدار جديد لنورية العيماني
صورة: هسبريس
الأحد 21 مارس 2021 - 06:46

صدرت، قبل أيام، عن دار النشر الباريسية Editions de PHANTEON مجموعة شعرية باللغة الفرنسية من توقيع الشاعرة نورية يامنة العيماني، تحت عنوان “Au seuil de ma mémoire” “على عتبة ذاكرتي”.

المجموعة، وفق بلاغ للكاتبة، توصلت به هسبريس، عبارة عن سلسلة من القصائد المكتوبة في أوقات مختلفة من حياة متأرجحة بين ثقافتين وعالمين متعارضين في الظاهر، الشرق والغرب؛ ولكنها تتناول تيمات ذات صبغة كونية.

نورية يامنة العيماني أستاذة مغربية، ذات ثقافة فرنسية، تقارب مواضيع مشتركة بين جميع البشر: الموت، الحب، الحرية، الطفولة.

ثقافة فرنسية على عتبة ذاكرتي مجموعة شعرية نورية يامنة العيماني

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