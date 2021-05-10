عمران خان يحل ضيفا على رابطة العالم الإسلامي

عمران خان يحل ضيفا على رابطة العالم الإسلامي
صورة: خاص
الإثنين 10 ماي 2021 - 00:01

التقى الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، الأحد، برئيس وزراء باكستان عمران خان في مكة المكرمة، وتناول اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ونوّه الدكتور العيسى، خلال اللقاء، بالمكانة التي تحظى بها جمهورية باكستان الإسلامية في الوجدان الإسلامي، مقدرا لدولته جهودها المشكورة.

من جهته، عبّر عمران خان عن تقديره لجهود رابطة العالم الإسلامي في العمل الإنساني على مستوى العالم، كما ثمن جهود الرابطة في تعزيز الوئام والحوار بين أتباع الأديان، وكذلك معالجتها لظاهرة الإسلاموفوبيا.

باكستان رابطة العالم الإسلامي عمران خان محمد بن عبد الكريم العيسى

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