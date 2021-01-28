عملاق إيطاليا يبدي اهتمامه بخدمات أشرف لزعر

عملاق إيطاليا يبدي اهتمامه بخدمات أشرف لزعر
صورة: أرشيف
الخميس 28 يناير 2021 - 10:10

أبدى نادي أيس ميلان الإيطالي لكرة القدم اهتماما جديا بخدمات الدولي المغربي أشرف لزعر، لاعب نيوكاستل الإنجليزي، وأعرب عن رغبته في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفق مصادر “Sportmediaset” الإيطالي، فإن إدارة الروسينيري ترغب في التعاقد مع لاعب بديل لثيو هيرنانذيز ووقع اختيارها على لاعب باليرمو السابق أشرف لزعر، الذي قضى أوقاتا غير سعيدة خلال تجربته الإنجليزية.

وأضاف المصدر أن وكيل أعمال المدافع المغربي يتفاوض مع إدارة فريقه الحالي بغية إنهاء العقد بشكل ودي، ما سيسمح للاعب الأسود بالانتقال إلى الروسينيري في صفقة ستكون جيدة ومنخفضة التكلفة.

وواجه اللاعب البالغ من العمر 29 عاما صعوبة في إحراز مركز أساسي مع نادي نيوكاستل، حيث أمضى آخر موسمين له في أكاديمية النادي.

وبعيدا عن اهتمام نادي ميلان بخدمات لزعر، تمت إعارة اللاعب إلى شيفيلد وينزداي خلال فترة الانتقالات الشتوية، كما بيع بالفعل إلى بينيفنتو في إيطاليا الموسم الماضي، ويأمل أن يعود إلى أجواء التباري بالكالشيو، وهذه المرة بقميص العملاق اللومباردي.

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