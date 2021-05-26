عملية أمنية مشتركة تعترض شاحنة محملة بالشيرا

حجزت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء، طنين و340 كيلوغراما من مخدر الشيرا، وأوقفت سائق شاحنة وابنه القاصر، البالغ من العمر 17 سنة، للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.

وتم تنفيذ العملية بمحطة الأداء بالطريق السيار “تيط مليل”، ضواحي الدار البيضاء، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، ومكنت من ضبط شاحنة لنقل البضائع، قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، وعلى متنها 4357 قطعة خشبية ملفوفة بصفائح من مخدر الشيرا، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الراشد تحت تدبير الحراسة النظرية، وجرى تفعيل المراقبة الشرطية بالنسبة للقاصر، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي محليا ودوليا.