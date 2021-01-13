عملية جراحية تحرم المرابط من كأس إفريقيا للمحليين

عملية جراحية تحرم المرابط من كأس إفريقيا للمحليين
صورة: أرشيف
الأربعاء 13 يناير 2021 - 22:22

أعلن محمد المرابط، لاعب وسط ميدان نادي شباب المحمدية لكرة القدم، أنه خضع لعملية جراحية على الركبة، الأمر الذي سيحرمه من المشاركة رفقة المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين في نهائيات كأس إفريقيا (الشان) التي ستحتضنها الكاميرون خلال الفترة الممتدة ما بين الـ16 من يناير الجاري والـ7 من فبراير المقبل.

وقال المرابط في تصريح خص به “هسبورت”: “الحمد لله، خضعت لجراحة ناجحة على الركبة، وذلك بسبب الآلام التي شعرت بها خلال الفترة الماضية، وأتمنى أن أعود في أقرب وقت إلى الملاعب”.

وأضاف صانع ألعاب نادي شباب المحمدية أنه لن يسافر مع “الأسود” المحلية إلى الكاميرون بسبب العملية الجراحية التي أجراها، لكن قلبه سيكون مع زملائه من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والعودة بهذا اللقب القاري، علما أنه كان ضمن اللائحة الأولية التي حددها الناخب الوطني الحسين عموتة.

وتابع المتحدث قائلا: “أعتقد أنني سأغيب عن الميادين لشهر أو أكثر لأنني أجريت العملية للتو، وسألتقي الطبيب للتعرف على مدة الغياب والبروتوكول الصحي الذي سأتبعه، وأتمنى أن أعود في أقرب وقت لدعم فريقي”.

ويُعد المرابط واحدا من بين أبرز اللاعبين بالدوري الاحترافي، كما كان ضمن اللائحة الأولية التي حددها الإطار الوطني الحسين عموتة للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين.

المنتخب الوطني عملية جراحية محمد المرابط نادي شباب المحمدية

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