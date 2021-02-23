عمل الفروع يسائل نجاعة الأحزاب في تأطير المغاربة قبل انتخابات 2021

تحديات كبيرة من المرتقب أن تواجهها الأحزاب المغربية في مختلف الجهات مع دنو موعد الانتخابات؛ فالعديد منها يشهد صدامات داخلية في مسار البحث عن تزكيات اللوائح، كما يعاني أغلبها من جمود تام لا تكسره سوى حملات مرتبطة زمنيا بالاستحقاقات.
وستكون مختلف الأحزاب على موعد ترتيب البيت الداخلي وحسم هويات المترشحين، لكن ذلك غالبا ما يكون في الأيام الأخيرة قبيل الانتخابات، أو يكون الاسم مطروحا من قبل بالنظر إلى ارتباطه بالحزب منذ مدة زمنية طويلة.
وتكثف قيادات الأحزاب مشاوراتها من أجل إيجاد مرشحين للاستحقاقين التشريعي والجماعي، خصوصا على مستوى الأعيان، حيث تتصادم من أجل جذب أوجه معروفة يسهل عليها كسب الأصوات لاعتبارات عدة (تاريخية اجتماعية).
ولا تعرف مقرات أغلب الأحزاب بالجهات دينامية في الأيام العادية، حيث يكتفي المنخرطون ببعض الاشتغالات داخل المجالس، أغلبية أو معارضة، فيما تتوقف الأنشطة الحزبية، إلى موعد آخر، لتتكرس بذلك صور نمطية عديدة عن الأحزاب.
هشام معتضد، أستاذ باحث في العلوم السياسية، قال إن “أغلب فروع الأحزاب تكون شبه غائبة أو تقوم بتحركات ظرفية، ولا تتحرك سوى مع قرب الانتخابات. هذه الظاهرة غير الصحية ديمقراطيا وسياسيا تترجم مدى التقصير الحزبي على مستوى الجهات في تدبير التمرين الديمقراطي”.
وأضاف معتضد، في تصريح لهسبريس، أن انتعاش الحركية الحزبية على مستوى الجهات في فترة الاستعدادات الانتخابية، “يبرهن على مدى تقوقع الفروع الحزبية داخل الفكر التقليدي والكلاسيكي المتجاوز للمهام الفرعية، المتمثلة في اختزال العمل الحزبي في معركة كسب الأصوات”.
هذه التحركات الظرفية تسيء إلى صورة الأحزاب، وإلى العمل الحزبي والمؤسسة الحزبية كركن حيوي ورئيسي في التمرين الديمقراطي؛ “فالناخب كفاعل مدني أو المواطن كمكون اجتماعي يحتاج إلى انخراط قوي وعمل مسؤول ومستمر لفروع الأحزاب بالجهات”، يردف معتضد.
وأعرب الأستاذ الباحث عن اعتقاده أن العمل الحزبي والمسؤولية الحزبية المرتبطين بالتفاعل اليومي والمستمر مع تحديات ورهانات المواطنين، “يحتاجان إلى شجاعة سياسية وانخراط مسؤول وجدي بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة أو الانتهازية الظرفية”.
تأطير المغاربة ام النصب والاحتيال على المغاربة
من خلال الصورة مثل هذه الأشخاص ماذا ستأطر فيها مثل هذه الوجوه تجري على قوتها اليومي والسلام انا اسميهم رجال ونساء الحملات الانتخابية 15يوماد عمل في خمس سنوات
باش نكونو واضحين .. بنكيران و صحابو كانو باغين الدولة تصنع ليهوم شبكة بليرج جوج ضوبلي ارهاب على حسابي باش يتوجوهوم عالميا .. هانا زدتها ليك فراسك .. و شحال ما طال الليل يصبح ..
كولشي عاق اش من تاطير ولا ستة حمص.واش التاطير هو تزيدو الناس اصوتوا وتغريوهم ب 4000 ريال وتشدوا المناصب و تبرعوا مع راسكم بالتعويضات والاموال الطاءلة وتبقاو تبوردو علينا كيف بغيتو.لا ثم لا .الاغلبة ستقاطع .هاد الكاسيطة طلعات الناس فريوسهم.ادا لم تستحيي فافعل ما شءت. ستتركون وراءكم فضاءح كما في السابق. نريد دماء جديدة موسومة بعقلية ديموقراطية متفتحة تريد الرخاء والازدهار للشعب .لا للصوص المنافقين اصحاب عشرات الاوجه.
يظهر بالفعل انكم تمثلون و تتقنون التمثيل!!!!
كتعرفو مزيان أن لمغاربة ممسوقينش للأحزاب، شكون هادا لي باقي كيعترف بالاحزاب؟؟؟
أقسم بالله أن لا أمل في اصلاح حال بلدنا، الدليل هو الحديث عن دور الأحزاب و فروعها و تأطير المواطنين…….وراه لمغاربة معندوم حتا علاقة بالأحزاب، لي كيصدق الأحزاب الآن هم قلة و اغلب من يصوت له ارتباط مصلحي مع المترشح أو بفعل لحشومة مع اهل المترشح..او….او….
عطيوني كاميرا و رخصة تصوير و استقصاء المواطنين و نشوفو الحقيقة!!!!
كلكم عارفين أن الأحزاب ماتت، كتمثلو علينا و ضحكو علينا، كتستفدو من هاد الوضعية، كتقدمو لينا الزواق فالتلفزة و الملاهي..و….و…..و الزرواطة!!!!!
لا يستطيع أي حزب تفعيل فروعه لسبب بسيط، لأنه ليست له قاعدة شعبية كما أنهم يتحاشون مناقشة الناخب لأنهم لا يملكون أصلا برامج يدافعوا عنها. الانتخابات مووووسم
ان لم أقل كل الوزراء ورؤساء الجماعات فاغلبهم لاتهمهم مصلحة المواطن ومصلحة الوطن اقول هذا الكلام من لقا من المكان الذي اعيش فيه لا تنمية لا بنية تحتية نعيش وكأننا في القرن 16 عشر ولهذا انصحكم بأن تنسوا هذه الكائنات لأنها لاتفيد في شيئ
عن أي انتخابات تتحدتون وكورونا موجودة
ربما تقصدون انتخابات كورونا لتعم الجميع
مالم يرفع الحجر الصحي قبل رمضان باسابيع
فالاقبال عليها سيكون ضعيف جدا
من يؤطر من؟؟ المواطن هو الذي يؤطر الاحزاب وليس العكس. اهم مرحلة في الانتخابات هي استقطاب الناخبين. من يقوم بها ؟؟ ليس ذاك المرشح الدكتور او ذاك المرشح الوزير. وإنما أفراد من الطبقة الشعبية وبالخصوص النساء اللواتي يلجن البيوت والحمامات وهن الورقة الأهم في الانتخابات وفي الترويج للمرشحين
الكلام عن عمل لا وجود مايسمى احزاب في هذا البلد هو احتقار الشعب والاستهزاء من ذكاء المواطنين .
لانه في الحقيقة لا وجود لاحزاب حسب معايير القانون الدولي بل فقط مخلوقات ادارية لاجل تمثيل مسرحية الانتخابات والاستفادة من الريع وعدم المسائلة وبها تسلب ارادة شعب واغلبها تتواطء منذ الاستقلال مع سلطة التحكم واخرى لا وجود لها على ارض الواقع اي تنعدم لقاعدة شعبية بل فقط المخزن يهيء لها ظروف مواتية لابقائها كلعبة في اطار ديمقراطية الواجهة لان الجميع يعرف من يحكم ويتحكم ويسيطر على كل شيء سواءا كان هناك حزب او حتى شعب !
فالى متى الضحك على ذقون المواطنين وتمثيل الديمقراطية
مع اقتراب الانتخابات رن جرس استيقاظ الاحزاب من سبات دام لمدة الولاية الراهنة . ستقوم الاحزاب لتزور الاحياء المهمشة وتطرق الابواب لتنشر وعودا وردية ينخذع لها الكثير من المواطنين….ستقوم الاحزاب لتنشر مترشحيها المحتملين في الشوارع والمقاهي وفي الاسواق لجس نبض المواطنين وتوزيع الوعود….مشهد يتكرر عند اقتراب موعد الانتخابات. والحقيقة ان فئة كبيرة من المواطنين تنخذع لتلك المظاهر وبالتالي هي التي تغلب كفة الفوز للكثير من الذين لا يستحقون. في بلادنا لا زال الكثير من المواطنين ينخدعون بالمظاهر . ويكفي ان يكون ” الحزبي المترشح ” يتقن الكلام مع توزيع وعود وهمية ليفوز في النهاية….وبعدها الاختفاء لمدة ولاية كاملة….وهكذا الى ان يأذن الله بالفرج.