عموتة: نسعى إلى الذهاب بعيداً في مسابقة كأس العرب

أكد الإطار الوطني الحسين عموتة، مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم للاعبين المحليين، أن بطولة كأس العرب للمنتخبات التي ستحتضنها قطر نهاية السنة الحالية مهمة للغاية بالنسبة لجميع المنتخبات المشاركة في المسابقة.

وقال عموتة في تصريح لقنوات الكأس الرياضية القطرية: “بطولة كأس العرب مهمة للغاية، وتوقيتها أكثر أهمية، بحكم أنها تقام قبل سنة تقريبا من مونديال قطر 2022، الحدث الذي ينتظره كل العرب”.

وأضاف المتحدث نفسه: “نحن محظوظون بالمشاركة في كأس العرب، باعتبارنا سنستفيد من المنشآت والملاعب المونديالية، كما ستكون لنا استفادة تقنية من ناحية الخصوم. والمنتخب المغربي يسعى إلى الذهاب بعيدا في المسابقة”.

كما أشار عموتة إلى أن “قطر حكومة وشعبا بذلت مجهودا كبيرا وجبارا لتنظيم المونديال، وقد نجحت من قبل في تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة اليد”، مضيفا: “أظن أن قطر قادرة على النجاح في تنظيم هذه البطولة، وأتمنى أن يشارك منتخبنا الأول ويقدم مستوى كبيرا”.

واختتم الناخب الوطني: “سنحضر بشكل جيد من أجل تقديم مستوى أكثر من رائع في كأس العرب، وتواجدنا في قطر يُعطينا حافزا لذلك..سيكون منتخبنا في الموعد”.

ووضعت قرعة كأس العرب المقررة خلال الفترة ما بين الأول حتى 18 دجنبر المقبل، التي تم سحبها اليوم الثلاثاء في الدوحة القطرية، المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة.

وتضم مجموعة “الأسود” المنتخب السعودي والفائز في مباراتي الأردن وجنوب السودان، وفلسطين وجزر القمر.

وضمت المجموعة الأولى: قطر والعراق والمتأهل من مباراتي عمان والصومال والبحرين والكويت، والمجموعة الثانية: تونس والإمارات وسوريا والفائز في مباراة موريتانيا واليمن، والمجموعة الرابعة: الجزائر ومصر والمتأهل من مباراتي لبنان وجيبوتي وليبيا والسودان.