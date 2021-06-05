عموتة يجمع المنتخب الوطني الرديف بالمعمورة

وجه الحسين عموتة، مدرب المنتخب الوطني الرديف، الدعوة إلى 25 لاعبا، لحضور تجمع إعدادي بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، يمتد إلى غاية 14 يونيو الجاري.

ووفق بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فقد تميزت اللائحة بالمناداة على مجموعة من اللاعبين الذين ينشطون في الدوريات العربية؛ وهم بدر بانون، مدافع الأهلي المصري، والحارس عبد العالي المحمدي والمدافع أمين العطوشي، الممارسان في فريق أبها السعودي، ومروان سعدان، متوسط ميدان الفتح السعودي، والمهدي برحمة، وسط ميدان فريق قطر القطري، وإدريس فتوحي، متوسط ميدان الأهلي السعودي، وحميد أحداد، مهاجم الزمالك المصري، ووليد أزارو، قلب هجوم الاتفاق السعودي، وكريم البركاوي، جناح الرائد السعودي، وإسماعيل الحداد، مهاجم فريبق الخور القطري.

كما شهدت اللائحة المناداة على عدد من اللاعبين الذين أبانوا عن علو كعب ضمن الفريق الوطني للاعبين المحليين المتوج بكأس إفريقيا للأمم في الكاميرون، علاوة على مجموعة من اللاعبين الذين برزوا في البطولة الوطنية الاحترافية؛ وهم أيوب لكرد ورضا سليم ومحمد ربيع حريمات ومحمد مفيد (الجيش الملكي)، المهدي بنعبيد والمهدي مبارك (الفتح الرياضي)، ومحمد الشيبي ومحمد علي بامعمر (اتحاد طنجة)، وعبد الله خفيفي وأدم النفاتي وإسماعيل خافي (مولودية وجدة)، وعبد المنعم بوطويل (شباب المحمدية)، وحمزة الموساوي (المغرب التطواني)، ومحمد ناهيري (دون فريق)، ووليد الصبار (أولمبيك آسفي).