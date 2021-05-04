شتمه، بصق عليه ثم ركله.. رجل ألماني عنصري يعتدي على مهاجر سوري لا يتعدى عمره 17 عاما.
عنصرية مهينة ضد سوري بألمانيا
-
22:28
جماهير تحتفي بتتويج "فارسات النخيل" لكرة السلة
-
21:12
إتلاف 3 أطنان من المواد الفاسدة بتارودانت
-
21:01
"السيتي" يتأهل لأول مرة إلى "نهائي الأبطال"
-
20:22
حريق يلتهم محالّ سوق أسبوعي في خنيفرة
-
19:18
الصندوق المغربي للتقاعد يبسط المساطر الإدارية
-
18:15
تنسيقية أبناء بلاد الكيف تلاقي فرقا برلمانية
-
17:02
محكمة تخضع "تلميذات التشرميل" للحرية المحروسة
-
16:15
الشرطة تمنع مسيرة احتجاحية للطلبة في الجزائر
-
16:03
الدرك يحجز كميات مخدرات ضواحي الناظور
-
15:24
السلطة توقف صرف منح جمعيات بعين السبع
-
14:16
نادي الزمالك المصري يستبعد التعاقد مع أزارو
-
13:21
تراجع إيرادات المغرب من أنبوب الغاز الجزائري
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.